Inicia desmonte del puente de la calle 100 con Séptima: así cambian cierres y desvíos en movilidad

Este domingo 13 de septiembre comenzó el desmonte del puente vehicular de la calle 100 con carrera Séptima en Bogotá, una intervención que marca el inicio de una obra para mejorar la movilidad, pero que desde hoy implica cierres viales, cambios en la circulación y ajustes en el transporte público en uno de los corredores más transitados del norte de la capital.

Con el inicio de los trabajos, desde hoy quedó completamente cerrada la calle 100 entre carreras Séptima y Novena, así como todos los giros del puente actual, lo que obliga a los conductores a modificar sus recorridos habituales .

En la carrera Séptima, principal eje de movilidad del sector, durante el día se mantienen dos carriles por sentido; sin embargo, en horario nocturno (entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.) la circulación se reduce a un solo carril por sentido para facilitar las labores de desmonte y garantizar la seguridad.

Frente a los cambios en movilidad, quienes se desplazan desde el sur por la Séptima y buscan dirigirse al norte u occidente deberán tomar la calle 94 hacia el occidente y continuar por vías como la carrera Novena, la carrera 11 o la carrera 15. Por su parte, quienes se movilizan desde el norte hacia el sur deberán desviarse por la carrera 11 hasta la calle 94 para retomar la carrera Séptima.



También se habilitan alternativas para la conexión con la calle 100, como el uso de la carrera 11 o el paso por la calle 102. Además, el carril oriental de la carrera 11 entre calles 94 y 100 opera de manera temporal en sentido sur–norte, mientras que la calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre la carrera Séptima y la carrera octava, funcionará en doble sentido para permitir el acceso de residentes y comerciantes.

En cuanto al transporte público, se implementan desvíos en 25 rutas de TransMiZonal y en la ruta dual K86 los domingos y festivos, y cinco paraderos han sido reubicados o unificados para garantizar el abordaje seguro de los usuarios.

🚧 Así será el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para avanzar con el Corredor Carrera Séptima.



Iniciaremos el desmonte del puente vehicular de la calle 100 con carrera Séptima para darle paso a una nueva infraestructura más amplia, moderna y segura.



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Esta intervención hace parte de un proyecto que reemplazará el puente actual por una nueva estructura que duplicará su capacidad, pasando de dos a cuatro carriles, e incorporará pasos deprimidos que mejorarán la conexión vial en este sector estratégico de la ciudad.

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que estas obras buscan mejorar la movilidad, aunque reconoció que habrá afectaciones durante su ejecución y pidió paciencia a los ciudadanos.