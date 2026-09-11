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¿Apartamento debajo de un puente? Hallan cambuche con muebles, colchones, utensilios y más en Bogotá

Tras una intervención, las autoridades encontraron una especie de apartamento improvisado, con muebles, colchones y hasta utensilios de cocina.

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Apartamento debajo de un puente en Bogotá.
Foto: Secretaría de Seguridad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Los espacios ubicados debajo de los puentes pueden convertirse en puntos de ocupación irregular en gran medida por los habitantes de calle. La acumulación de residuos, estructuras improvisadas y objetos personales no solo transforma el entorno, sino que también puede dificultar el tránsito y generar problemas de seguridad y convivencia para quienes viven o circulan por la zona.

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Lo que parecía un espacio cualquiera debajo de un puente terminó revelando una escena que se repite en varios puentes en Bogotá. Las autoridades encontraron allí una especie de apartamento improvisado, con muebles, colchones y hasta utensilios de cocina. El lugar había sido acondicionado para permanecer allí y acumulaba diferentes objetos y residuos.

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Retiran seis toneladas de residuos de un cambuche en Usaquén

Tras el hallazgo, el Distrito llevó a cabo una intervención debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén, donde las autoridades encontraron un cambuche equipado con muebles, colchones, utensilios de cocina, ropa y otros elementos.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, en el lugar también fueron encontrados elementos relacionados con el consumo de estupefacientes y dos machetes y un celular fueron incautados durante el operativo.

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Apartamento debajo de un puente.
Foto: captura de video, Secretaría de Seguridad.

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En la intervención participaron cerca de 40 funcionarios del Distrito y de la Policía Metropolitana de Bogotá, con presencia de entidades como el IDU, la Alcaldía Local de Usaquén, el DADEP, la UAESP, Aguas de Bogotá e Integración Social.

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Durante la jornada fueron desmontadas cuatro estructuras no convencionales que se encontraban debajo del puente y se retiraron aproximadamente seis toneladas de residuos.

Las autoridades señalaron que en el sitio permanecía un habitante de calle, a quien Integración Social le ha ofrecido en diferentes oportunidades servicios de su oferta institucional, entre ellos hogares de paso y acompañamiento psicosocial.

Tras la intervención, fueron recuperados alrededor de 200 metros cuadrados de espacio público. Además, se selló el acceso al lugar con el propósito de evitar que vuelva a ser ocupado.

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La Secretaría de Seguridad indicó que estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el sector.

En Bogotá, las autoridades siguen adelantando intervenciones para recuperar este tipo de espacios, las jornadas incluyen labores de limpieza, retiro de estructuras y atención a las personas que permanecen en estos lugares.

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