Universidad Nacional ordenó desalojar el campus tras actos vandálicos durante manifestaciones

Uno de los puntos más complejos se presentó en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33. Allí, las movilizaciones generaron afectaciones tanto en la calzada mixta como en la exclusiva, en sentido oriente-occidente.

Según reportes de la comunidad universitaria, manifestantes encapuchados protagonizaron actos vandálicos y hechos violentos contra la Hemeroteca Nacional Universitaria, cuyas instalaciones tienen salida directa hacia la avenida Calle 26.

Ante esta situación, el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE) de la Universidad Nacional emitió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y ordenó el desalojo del campus a partir de las 6:00 de la tarde.

“Ante la situación de riesgo que se presenta en la Calle 26 y en la Hemeroteca Nacional Universitaria, debido a disturbios y alteración del orden público, se da la orden de desalojo del campus a partir de las 6 de la tarde del día de hoy”, señaló el comunicado.



Además, la universidad pidió a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad mantenerse alejados de las zonas de confrontación, especialmente de las porterías que tienen acceso por la Calle 26.

Horas después, se levantó el cierre vial en la Calle 26 con carrera 33 y la movilidad comenzó a normalizarse en ambos sentidos de la avenida El Dorado. Sin embargo, las manifestaciones dejaron, hasta el momento, 116.746 usuarios afectados.

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Por otro lado, también se registraron manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena. Los participantes se movilizaron por sectores de Teusaquillo y, según reportes, algunos manifestantes encapuchados realizaron grafitis en fachadas y en buses de TransMilenio. La movilización tenía como destino la Embajada de Palestina.