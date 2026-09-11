Manifestaciones en Bogotá HOY paralizan TransMilenio: cierran siete estaciones en calle 26

Las manifestaciones registradas este viernes 11 de septiembre en Bogotá están generando afectaciones en la movilidad, principalmente en inmediaciones de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, sede Macarena.

La situación ha obligado a TransMilenio a modificar el recorrido de la flota troncal y activar desvíos para algunos servicios zonales. Además, varias estaciones han tenido que suspender temporalmente su operación debido a la presencia de manifestantes sobre la calle 26.

De acuerdo con el reporte entregado por TransMilenio, 116.746 usuarios están afectados por las movilizaciones.

Siga el minuto a minuto del estado de las manifestasciones:

A las 5:07 p. m., TransMilenio informó que la manifestación sobre la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, continuaba afectando la operación del sistema.

Por esta situación, la flota troncal realiza retornos en la carrera 33, en sentido oriente-occidente, y en la avenida Rojas, en sentido occidente-oriente.

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Además, aumentó el número de estaciones que dejaron de prestar servicio temporalmente. En total, son siete estaciones:



Corferias.

Ciudad Universitaria.

Quinta Paredes.

Gobernación.

CAN.

Salitre El Greco.

El Tiempo.

La suspensión de estas estaciones se mantiene mientras persista la afectación provocada por la manifestación en el corredor de la calle 26.

Manifestación de la Universidad Distrital

La jornada también comenzó con una movilización en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena. Los manifestantes avanzaron por la carrera 22 con calle 54, por lo que los servicios zonales activaron desvíos sobre ese corredor.

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Posteriormente, según TransMilenio, esta movilización se unificó con la que se desarrollaba en inmediaciones de la Universidad Nacional. En medio de las afectaciones, la flota troncal había retomado su recorrido por la troncal Caracas. Sin embargo, la manifestación sobre la calle 26 continuó generando modificaciones en la operación y obligó a realizar retornos de los buses.

Los usuarios que tengan desplazamientos previstos por la calle 26 y sus alrededores deberán tener en cuenta estos cambios mientras continúen las manifestaciones.

Usuarios de TransMilenio tuvieron que caminar

A las 5:20 p. m., la Secretaría Distrital de Movilidad informó sobre un cierre vial en la avenida El Dorado con carrera 33, debido a la manifestación que se desarrolla en el sector. Los participantes se encuentran ubicados sobre la calle 26, lo que genera afectación tanto en la calzada mixta como en el carril exclusivo, en sentido oriente-occidente. Usuarios de TransMilenio tuvieron que caminar.

Estaciones de TransMilenio retoman operación

A las 5:51 p. m., TransMilenio informó que la flota troncal canceló los retornos que realizaba en la carrera 33, en sentido oriente-occidente, y en la avenida Rojas, en sentido occidente-oriente, debido a la manifestación en inmediaciones de la Universidad Nacional. Además, retomó la operación en las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo.