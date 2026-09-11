Procuraduría lidera mesa de trabajo para reforzar la protección del patrimonio de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación intensificó el seguimiento a las acciones de Bogotá para proteger, conservar y salvaguardar sus bienes de interés cultural. La entidad reunió a varias autoridades del Distrito para revisar los avances y fortalecer el trabajo conjunto.

La jornada fue liderada por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, con el apoyo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social. Cada entidad presentó las acciones adelantadas dentro de sus competencias.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades para garantizar una protección más efectiva del patrimonio de la capital. La Procuraduría hará seguimiento a los compromisos establecidos para verificar su cumplimiento.

El Ministerio Público recordó que los bienes de interés cultural tienen un valor que va más allá de sus características arquitectónicas. Su conservación está relacionada con la memoria histórica y la identidad colectiva de los bogotanos.



En la mesa de trabajo participaron el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Secretaría Distrital de Planeación, la Alcaldía Local de Usaquén y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Por qué surgió esta mesa de seguimiento?

Esta actuación preventiva tiene como antecedente la revisión que inició la Procuraduría por la intervención de un apartamento del conjunto Altos de Santana, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona y declarado Bien de Interés Cultural.

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La investigación se inició después de que se conociera un video que evidenciaría modificaciones en elementos arquitectónicos protegidos, presuntamente sin los permisos requeridos. La Procuraduría busca establecer si las autoridades distritales actuaron de manera oportuna y eficaz para proteger el inmueble. Por su parte, el IDPC inició una revisión y un proceso sancionatorio contra los responsables. La Procuraduría continuará haciendo seguimiento a las acciones adoptadas por las entidades para determinar si se están cumpliendo las medidas de protección del patrimonio en Bogotá.