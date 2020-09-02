En el Foro con Impacto, organizado por el Foro de Presidentes y realizado este jueves 6 de agosto en Bogotá, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, resaltó que “nos gustaría que haya más comunicación con los empresarios. Sería de gran utilidad que quienes contratan con el Estado nos adviertan si ven asuntos que no se quieren llevar con transparencia, y con ese soporte evitamos que se rompa la estructura jurídica”.Este foro tiene como propósito principal reunir a líderes empresariales para debatir sobre la realidad nacional y escuchar propuestas que promuevan la competitividad y la inversión en el país. En ese evento, el procurador Eljach destacó también el aporte de los empresarios a la sociedad e hizo énfasis en que “el sector privado siempre va adelante, siempre propone, siempre invierte y produce, mientras el Estado cumple su papel”.“Yo he dicho desde que llegué a la Procuraduría, y eso lo aprendí desde la Universidad del Cauca, que el sector privado tiene una característica única: es el que genera empleo, crea riqueza, paga impuestos y, lo más importante, aunque a veces se olvide, es el único sector que se queda después de que los gobiernos pasan”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.En ese sentido, Gregorio Eljach Pacheco aclaró que “no se trata solo del sector financiero o de las grandes empresas de capital foráneo, también incluye a los tenderos, porque entre todos es que se mueve la economía, y ese es el verdadero sustento de la estabilidad de las instituciones”.El Procurador General hizo una invitación a quienes conforman el sector privado “para que haya una autoestima (…) y no prestarse para la corrupción. Esa es una mala costumbre que ha permeado todos los sectores y se concibe como algo normal, y eso hay que acabarlo. Necesitamos algo más dinámico y que nos ayuden a ver si estamos viendo al lado que no es y, en lugar de eso, miremos hacia el lado correcto”.