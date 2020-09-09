En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia

Antioquia

Principales y últimas noticias de Antioquia

  • Clan del Golfo.jpg
    Antioquia

    Autoridades investigan triple homicidio en zona rural de Abejorral, Antioquia

  • Iván Cepeda
    Antioquia

    Concejal de Medellín busca en Consejo de Estado tumbar las curules de Iván Cepeda y Aida Quilqué

    Con ayuda de un canino especializado antiexplosivos, fueron ubicadas las minas en zona rural de Anorí
    Antioquia

    Autoridades detectan cilindro bomba en la vía que de Ituango conduce a Medellín

    Hospitales en Colombia.jpg
    Antioquia

    Antioquia plantea siete retos al Gobierno de De La Espriella para enfrentar la crisis de la salud

Publicidad

Antioquia y sus historias

páramo de belmira.jpg

El Páramo de Belmira, fuente de riqueza hídrica para el Valle de Aburrá sobre 3.000 metros de altura

La-amalia-2.jpg

Esta es la historia de La Amalia, la finca cafetera de Antioquia que tuvo su propia moneda

Garrucha en El Jardín, Antioquia.

Así es la Garrucha, el transporte artesanal que ahora es atractivo turístico en Antioquia

tunel guillermo gaviria echeverry.jpg

Antioquia tiene el túnel carreteable más largo de América: más de 5 años duró su excavación

IMG_20230917_114648847.jpg

El Retiro, Antioquia, cuna de la primera liberación masiva de esclavos en Latinoamérica

la-union-el-pueblo-con-mas-tractores-en-america-latina.jpg

La Unión, Antioquia: el pueblo con más tractores por densidad poblacional en Latinoamérica

Titiribí, Antioquia.

La plaza de toros más pequeña y la gallera más grande del mundo están en Titiribí, Antioquia

IMG_20240217_114151950.jpg

Así es la fabricación de la famosa cerámica de El Carmen de Viboral, en Antioquia

Publicidad

Federico Gutiérrez seguridad.jpg
Antioquia

Medellín, blindada en jornada de posesión de De La Espriella: desplegados 12.000 uniformados

Lamine Yamal estuvo con Ryan Castro y Westcol.jpg
Sociedad

Lamine Yamal estuvo con Ryan Castro y Westcol en concierto gratis en la Comuna 13

Joven silletero durante su participación en el desfile del 2025
Antioquia

Hallaron sin vida a Alejandro Grajales, el joven silletero desaparecido hace dos días en Santa Elena

Carro abanadonado en la huida
Antioquia

Videos y huellas, claves para órdenes de captura de responsables de crimen de empresario en Envigado

accidente de transito
Antioquia

Habilitan el paso en el Túnel de Oriente tras grave choque que dejó ocho heridos

Publicidad

Vacunación en Medellín.
Antioquia

Medellín alcanzó cobertura del 120% en aplicación de la vacuna pentavalente en menores de un año

Eric Fernando Gutiérrez Molina
Antioquia

Imputan cargos a presunto responsable del asesinato de auxiliar de vuelo extranjero en Medellín

Capturado jefe de finanzas del Clan del Golfo en Antioquia.jpg
Antioquia

Cayó jefe de finanzas del Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia: intentó sobornar al Ejército

carro parado
Antioquia

Conductor intentó sobornar a agente de tránsito en Medellín, lo agredió y escupió: terminó capturado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad