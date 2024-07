Ojalá no los dejen libres: familias de soldados asesinados presuntamente por alias 'Firu'

El pasado 4 de julio, seis solados murieron luego de caer en un campo minado en zona rural de Valdivia, en el Norte del departamento de Antioquia. El informe indicó que tras enfrentamiento con los frentes 36 y 18 de las disidencias de las FARC, los uniformados pisaron un terreno que ilegales habrían preparado con decenas de minas.

Horas después de conocerse los hechos, las autoridades militares en la región indicaron que el autor de este crimen sería alias 'Firu', cabecilla del frente 36 de las disidencias, y quien se encontraba en la caravana de la UNP que fue interceptada en Antioquia y en donde se supo que el hombre tenía orden de captura por los delitos que cometió.

Una vez se conoció que 'Firu' estaba usando vehículos oficiales de la Nación se hizo la captura y hasta el momento permanece retenido en el batallón Pedro Nel Ospina de Bello en donde se espera que sea enviado a prisión.

Tras conocerse esta situación, familiares de las víctimas del campo minado en Valdivia hablaron con Blu Radio e indicaron que esperan que no se escape la oportunidad para que se haga justicia. Una de esas personas fue Pedro Casso, padre del fallecido soldado profesional Jesús Casso.

"Algún día tendrán que pagar lo que hicieron con mi hijo y no sólo con él, sino con sus compañeros y con todos los demás. Yo le pido a la comunidad entera, a todo Colombia, ¿será que Petro lo apoyaron para que esté ahora haciendo esto con estos bandoleros? No es justo", manifestó el padre de la víctima.

Inclusive, tanto es el deseo de justicia por parte de las familias de los soldados que el señor Casso le pidió a las autoridades que 'Firu' sea enviado en extradición a Estados Unidos y que sea en Norteamérica donde pague por los crímenes que cometió en Colombia. Asegura el padre del soldado profesional Jesús Casso que no quiere que el cabecilla de las disidencias siga en Colombia delinquiendo desde un centro penitenciario.

Por su parte, Cristian Marín, hermano del fallecido sargento segundo Diego Marín, le pidió al Ejército y la Policía que traten de hacer justicia y que ninguna de las personas halladas en esa caravana queden en libertad por todo el daño que le han hecho a los colombianos.

"Ojalá que este Gobierno no los vaya a dejar libres, que ojalá no los vaya a soltar para que se haga justicia por mi hermano. Porque si Dios permite que se haga justicia y estos criminales que entran a las rejas, yo estoy seguro de que esta guerrilla y esta gente no se va a quedar quieta y van a empezar a masacrar, yo creo, porque por lo visto eso no le va a gustar para nada a ellos", insistió Marín.

Mientras las familias de los seis soldados asesinados esperan que la ley colombiana actúe sobre los capturados en la caravana de la UNP, en las últimas horas se confirmó la captura de unos de los implicados, en este caso de alias 'Boyaco' quien tenía injerencia criminal en el departamento de Meta.