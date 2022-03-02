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Noticias de hoy

Cañonazos en honor a Abelardo De La Espriella.
Nación

Con 21 cañonazos, Ejército le rindió homenaje a Abelardo De La Espriella tras su posesión

Virgen de Fátima en posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
Nación

Espiritualidad y política: el pedido de De La Espriella a jefe de protocolo para la posesión

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda
Nación

Reacciones de los asistentes a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

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Santanderes

ProSantander pide al presidente Abelardo De La Espriella priorizar inversiones para las regiones

Iván Cepeda dando discurso en Barranquilla el 7 de agosto.
Caribe

Iván Cepeda lidera en Barranquilla manifestación y desconoce posesión de Abelardo De La Espriella

Preparativos para recibimiento del presidente De La Espriella en Cali.
Pacífico

Cantón Militar Pichincha de Cali está listo para primeros actos de De La Espriella como presidente

Grupo antiexplosivos.
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Grupo Antiexplosivos refuerza controles en Cali durante posesión de Abelardo De La Espriella

Ejército captura a alias 'Yender', señalado de integrar las redes de apoyo del ELN.jpg
Santanderes

Cayó alias 'Yender', presunto responsable de coordinar crímenes del ELN en el Magdalena Medio

Kevin Arley Acosta
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Familia de Kevin Acosta espera justicia y sanciones: abogado

Bucaramanga restringe el parrillero en motocicleta
Santanderes

Bucaramanga restringe el parrillero en motocicleta por posesión presidencial

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