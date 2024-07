Cancelan contrato para la construcción del estadio Marino Klinger en Buenaventura

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó no prorrogará el contrato con el actual contratista encargado de la construcción y adecuación del estadio Marino Klinger del distrito de Buenaventura, Valle.

De acuerdo con Carlos Carrillo, director de la UNGRD, la decisión se fundamenta por los incumplimientos constantes por parte del Consorcio: "Se venció el viernes pasado y nuestra decisión fue no prorrogarle a ese contratista, pues porque básicamente el contratista no ha cumplido y nosotros no tenemos tolerancia, ni flexibilidad con contratistas que no has cumplido con sus trabajos, los informe de la interventoría son muy duros", dijo.

A pesar de recibir un anticipo de 11.000 millones de pesos, el contratista solo ha logrado ejecutar el 34 % de la obra, cuya fase inicial tenía que ser entregada esta semana, lo que demuestra una ejecución muy por debajo de lo esperado.

"El plazo contractual de 18 meses, que comenzó el 22 de febrero del año pasado, venció el 23 de julio de 2024. Ante el avance insuficiente de la obra y el incumplimiento sistemático del contratista, la UNGRD ha tomado la determinación de no extender el contrato. Las excusas presentadas por el contratista, se ha comprobado que no existían fundamentos válidos para el retraso en la ejecución", explicó Carillo.

Por último, la entidad, con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de la Igualdad, están diseñando un nuevo procedimiento de licitación para seleccionar a un nuevo contratista para la culminación de la obra.