La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) respondió a la insistencia de abrir una nueva convocatoria para la construcción del estadio Marino Klinger en Buenaventura, un proceso que contempla recursos cercanos a los 46 mil millones de pesos y que avanza a pocas horas de finalizar el actual Gobierno. La explicación fue entregada por el director de la entidad, Javier Pava, luego de los cuestionamientos sobre la decisión y las dudas alrededor del trámite.La respuesta de la UNGRD se conoce luego de denuncias que revelaban los detalles del proceso y las inquietudes sobre la apertura de una nueva convocatoria para una obra que había tenido un intento anterior sin adjudicación. Según el director Javier Pava, al declararse desierto un proceso contractual, la ley permite iniciar una nueva convocatoria bajo las reglas establecidas para garantizar la participación de oferentes y la transparencia.“Una declaratoria desierta significa que no se puede adjudicar un contrato, y lo que procede allí inmediatamente es aperturar un nuevo proceso licitatorio totalmente transparente”, afirmó Pava, quien agregó que el trámite actual cumple con lo establecido en la Ley 80, explicando que la declaratoria desierta no significa el cierre definitivo del proyecto, sino la posibilidad de abrir nuevamente el proceso.Frente al avance de la convocatoria en los últimos días del Gobierno, Pava aseguró que la intención de la entidad es dejar encaminado un compromiso que, según señaló, Buenaventura ha esperado durante años.“Desde el punto de vista de este gobierno consideramos que es muy importante cumplir ya un compromiso que se hizo con Buenaventura en una estrategia fundamental”, indicó.El funcionario señaló que la administración entrante tendrá la facultad de tomar decisiones sobre el proceso, incluso después de su publicación. Por lo que afirmó que el proceso ya está en etapa de observaciones y que será el Gobierno entrante el que decida si lo adjudica, lo suspende o lo liquida, puesto que el objetivo de la UNGRD es evitar que la obra siga aplazándose y permitir que existan condiciones para que los interesados puedan participar.Sobre los cuestionamientos relacionados con la vicepresidenta Francia Márquez y las presuntas presiones para avanzar en la convocatoria, el director de la UNGRD defendió que ella, continúa ejerciendo sus funciones. Aseguró que las solicitudes de información hechas por la vicepresidenta corresponden a su labor institucional y a su interés por los compromisos con comunidades afro del Pacífico, agregando que no existe un interés diferente al cumplimiento de un programa de gobierno y que la vicepresidenta tiene derecho a conocer el avance de proyectos relacionados con poblaciones históricamente afectadas.Finalmente, desde la UNGRD señalaron que se tomó esa decisión de la apertura de la convocatoria por un proceso abierto y no por una contratación directa para garantizar mayor transparencia. Por el momento, la convocatoria continuará su trámite y será el próximo Gobierno el que defina si mantiene, modifica o detiene el proceso para la construcción del estadio Marino Klinger.