Lo que comenzó como un encuentro entre Ryan Castro y sus seguidores en la Comuna 13 de Medellín terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por la inesperada aparición de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y reciente campeón del mundo con la selección de España.El futbolista español llegó a Medellín como parte de sus vacaciones en Colombia, luego de haber pasado también por Cartagena, antes de reincorporarse al FC Barcelona para preparar la próxima temporada.Aunque el evento tenía como propósito promocionar "Mentira", la nueva colaboración entre Ryan Castro y Feid, la jornada terminó transformándose en una gran fiesta urbana con la grabación de un nuevo DJ set en la capital antioqueña, tal como ocurrió en 2025 durante el lanzamiento de "Ba Ba Bad Remix" en la misma Comuna 13.Junto a Lamine Yamal estuvieron Ryan Castro y el creador de contenido Westcol, quienes compartieron con los asistentes y animaron el evento desde la cabina. Incluso, el joven futbolista se animó a hacer de DJ por algunos minutos, sumándose al ambiente festivo y acercándose aún más a la cultura paisa.Los videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales muestran a Yamal cantando "Ritmo que nos une" mientras vestía la camiseta de la Selección Colombia, un gesto que volvió a evidenciar el cariño que ha manifestado por el país en distintas ocasiones.La visita también fue celebrada por el alcalde de Medellín, Federico "Fico" Gutiérrez, quien escribió en sus redes sociales: "Bienvenido Lamine Yamal a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente. Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores".