“No se quiere dejar robar”: intentan suplantar el WhatsApp de Camila Zuluaga y así reaccionó

Durante la emisión de Mañanas Blu, la periodista Camila Zuluaga reveló que fue víctima de un intento de suplantación de su cuenta de WhatsApp, una modalidad de estafa que busca apoderarse de la línea telefónica para engañar a contactos cercanos y obtener dinero.

La directora del programa contó que suele contestar llamadas de números desconocidos debido a compromisos médicos, asuntos escolares y temas familiares. Por esa razón, atendió una llamada en la que un hombre se presentó como supuesto funcionario de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, asegurando que realizaba una “validación de dominio” para evitar el uso fraudulento de su línea.

El interlocutor hizo preguntas personales bajo el argumento de un “protocolo de seguridad” y afirmó que alguien intentaba ingresar a su información privada. Luego le indicó que se realizaría una supuesta “reinstalación remota” de la aplicación y le pidió confirmar un código de seis dígitos que, según él, llegaría a su teléfono.

Ante la negativa de Zuluaga a entregar cualquier código, el estafador incrementó la presión. Insistió en que, si no colaboraba, la línea telefónica sería cancelada y el caso reportado a una unidad especializada en delitos informáticos, advirtiendo incluso sobre posibles problemas judiciales futuros. Este tipo de amenazas, explicó la periodista, hacen parte de la estrategia para generar miedo y forzar a las víctimas a ceder.



Al no lograr su objetivo, el delincuente cambió de actitud. Cuando Camila Zuluaga le solicitó un correo institucional de Meta para verificar su identidad, el hombre respondió con frases evasivas y finalmente dejó al descubierto su intención. “No se quiere dejar robar”, dijo antes de reconocer que estaba “buscando a los fáciles” y cortar la llamada.

Según relató la periodista, el sujeto utilizó un lenguaje informal y confuso en los últimos minutos, admitiendo que, tras apoderarse de las cuentas, estas son usadas para estafas, solicitudes de dinero y otros fraudes. La conversación se extendió por varios minutos más, en los que el hombre terminó desistiendo al ver que no obtendría el código necesario para tomar control del WhatsApp.

Zuluaga explicó que estaba especialmente alerta debido a un caso cercano ocurrido ese mismo día: una amiga de una compañera de trabajo entregó el código solicitado y perdió el control de su cuenta, lo que derivó en una estafa por 500 mil pesos.

La periodista hizo un llamado a la audiencia para desconfiar de este tipo de comunicaciones y recordó que ni WhatsApp ni Meta solicitan códigos de verificación por teléfono. Entregar esa información, advirtió, permite a los delincuentes apropiarse de la cuenta en cuestión de segundos.