Contrabando de cigarrillos dejó pérdidas por $1.2 billones durante 2025: Fedepartamentos

Según un estudio de la federación, la venta ilegal de cigarrillos alcanzó el 38 % durante el año pasado.

