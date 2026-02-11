Contrabando de cigarrillos dejó pérdidas por $1.2 billones durante 2025: Fedepartamentos

De acuerdo con el ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’, realizado por la firma de investigación y asesoría Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, en 2025 el contrabando de este producto alcanzó el 38 % del consumo nacional. Cifra que, según afirmaron, estimaría una pérdida de $1,186 billones en el recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos para los 32 departamentos. Asimismo, aseguraron que este es el porcentaje más elevado registrado desde 2011.

"Hoy una cajetilla de cigarrillos legales es casi tres veces más costosa que una cajetilla de cigarrillos ilegales. La de legales está en $12.400 casi y la de ilegales en $4.800; entonces, como los grupos ilegales tienen una distribución muy numerosa, alcanzan a llegar a muchas tiendas y a muchas zonas del país. Es por esto que el consumidor que tiene más hábito de consumo de cigarrillos, al encontrar una opción que es casi tres veces menor en precio, está tendiendo a optar por esa”, aseguró Martín Orozco, gerente general de Invamer.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

Según este estudio, en los últimos cinco años, a causa del consumo de cigarrillos ilegales, el país dejó de recaudar más de $4,8 billones, recursos que dejaron de ser invertidos en los sectores de salud y educación en los departamentos.

Es por esto que la Federación Nacional de Departamentos les pide a las industrias de venta legal de cigarrillos que investiguen las condiciones por las que puede estar aumentando el consumo ilegal.



"Ellos deberían adelantar estudios también para ver si estos cigarrillos que ingresan al país de forma ilegal pueden tener de pronto mayor contenido de nicotina u otras sustancias que puedan estar incidiendo en el aumento en el consumo, además del precio, que es otro factor”, dijo Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

Según las encuestas realizadas, los departamentos con mayor incidencia en el consumo ilegal serían La Guajira (94 %), Cesar (79 %), Magdalena (76 %), Sucre (72 %) y Bolívar (71 %). Destacaron que los territorios con niveles superiores al promedio nacional son Norte de Santander (69 %), Antioquia (51 %), Chocó (44 %) y Tolima (41 %).

Fumar cigarrillo es perjudicial para la salud Foto: Unsplash

“El aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Desde la FND venimos advirtiendo que este flagelo no es un fenómeno aislado; este hace parte de economías criminales estructuradas que financian grupos armados ilegales y que están asociadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, lo que impacta directamente la seguridad de los departamentos”, agregó Tavera.

Finalmente, ambas entidades hicieron un llamado a la ciudadanía para que revisen los sellos y pictogramas en las cajetillas, pues es donde advierten los posibles riesgos que tiene el consumo del cigarrillo, lo que diferencia al producto legal del ilegal.