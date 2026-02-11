22 años sin el 'Palomo' Usuriaga: 11 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 11 de febrero de 2026:



La Selección Colombia femenina se impuso ante Uruguay en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Paraguay y mantiene su arco invicto.

que se disputa en Paraguay y mantiene su arco invicto. Independiente Medellín anunció la llegada de Frank Fabra como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

como nuevo refuerzo para la temporada 2026. Edwin Cetré no jugará en Boca Juniors y se queda en Estudiantes.

y se queda en Estudiantes. El delantero colombiano Luis Suárez recibió elogios como el mejor jugador del mes de enero.

como el mejor jugador del mes de enero. Se cumplen 22 años de la muerte del exfutbolista colombiano Víctor Hugo 'Palomo' Usuriaga.

Escuche el programa completo aquí: