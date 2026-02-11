22 años sin el 'Palomo' Usuriaga: 11 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 11 de febrero de 2026:
- La Selección Colombia femenina se impuso ante Uruguay en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Paraguay y mantiene su arco invicto.
- Independiente Medellín anunció la llegada de Frank Fabra como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
- Edwin Cetré no jugará en Boca Juniors y se queda en Estudiantes.
- El delantero colombiano Luis Suárez recibió elogios como el mejor jugador del mes de enero.
- Se cumplen 22 años de la muerte del exfutbolista colombiano Víctor Hugo 'Palomo' Usuriaga.
Escuche el programa completo aquí: