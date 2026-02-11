Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali: EN VIVO, gratis y online la fecha 6 de la Liga

Prueba de fuego para Internacional de Bogotá este miércoles, 11 de febrero, por la Liga BetPlay cuando reciba a Deportivo Cali por la sexta fecha del campeonato. Los capitalinos deberán hacer respetar el estadio Metropolitano de Techo en esta nueva era del equipo, de transformación y nuevas ideas.



EN VIVO Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali: véalo gratis aquí

¿A qué hora juega Deportivo Cali HOY vs. Internacional de Bogotá?

Este duelo de la Liga BetPlay se encuentra programado para las 8:30 de la noche y, afortunadamente, los hinchas lo podrán disfrutar totalmente gratis de la mano de un equipo de expertos de Blog Deportivo de Blu Radio que, a través de la señal de YouTube, traerán todas las emociones de este encuentro.



El sueño del Internacional de Bogotá

La era de este equipo ha comenzado con pie derecho bajo el mando del argentino Ricardo Valiño al ocupar la tercera posición de la tabla general en cinco partidos disputados con un saldo de 10 puntos en total, es decir, 3 victorias, 1 empate y 1 derrota de la mano de futbolista experimentados como Larry Vásquez, Wuilker Faríñez, Dereck Moncada, Facundo Boné y Joan Castro.

La expectativa del Deportivo Cali

Por su parte, los dirigidos por Alberto Gamero deberán imponer su historia en el fútbol colombiano ante un equipo "más joven", por ende, los azucareros se encuentran obligados a lograr la victoria en esta visita a Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.

Posibles alineaciones Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali