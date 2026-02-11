Cuidado al usar las canecas de basura: esta mala práctica le puede costar hasta $1 millón

Una persona camina por el parque, termina una botella de agua o un paquete de papas y los deposita en la caneca más cercana, como debe ser. El problema surge cuando, además de esos residuos pequeños, deciden dejar bolsas grandes de basura del hogar, muebles u otros desechos voluminosos.

Aunque pueda parecer práctico, ese mal uso de las canecas del espacio público podría salirle muy caro.

En Bogotá hay miles de canecas metálicas instaladas en parques, andenes y zonas residenciales, recipientes pequeños, muchas veces dobles y señalizados para reciclables. Pero no todas pueden usarse para cualquier tipo de basura. Y ahí está el error que genera graves sanciones a los ciudadanos.



Las canecas de la ciudad están destinadas para basura pequeña

La Alcaldía de Bogotá ha reiterado que estas canecas ubicadas en el espacio público están destinadas exclusivamente para basura pequeña o residuos de bolsillo, como envolturas, servilletas o botellas pequeñas. No están diseñadas para:

Canecas de basura en Boogtá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La basura del hogar.

Residuos de negocios.

Escombros.

Desechos voluminosos.

Cuando se depositan bolsas grandes o residuos inadecuados, las canecas se desbordan rápidamente, afectan el espacio público y complican el trabajo de los operarios de aseo, manifestó la Alcaldía de Bogotá.



Mala práctica en canecas de basura que le puede costar hasta $1 millón

El mal uso de estas canecas puede acarrear una multa cercana a $1 millón ($933.000), según las normas de convivencia y manejo de residuos en la ciudad.



Es importante aclarar que la restricción aplica específicamente a las canecas pequeñas instaladas en parques y vías públicas, no a los contenedores grandes destinados para residuos domiciliarios que están ubicados en otros puntos autorizados. No obstante, en estos tampoco se deben arrojar escombros o muebles voluminosos.

Arrojar basura de manera incorrecta en el espacio público puede ser considerado una infracción que afecta el orden y la limpieza de la ciudad. Indicó la Alcaldía

Bogotá produce cerca de 8.300 toneladas de basura al día, pero solo alrededor del 18 % se recicla, según la UAESP. En 2021 se generaron más de 2,9 millones de toneladas de residuos y en 2023 la tasa de reciclaje bajó al 12,9 %, lo que deja ver un retroceso o estancamiento en el aprovechamiento de desechos en la ciudad.

El relleno Doña Juana recibe unas 6.000 toneladas diarias, más de la mitad orgánicas. Además del impacto ambiental, el desperdicio de materiales como el plástico, del que se pierde el 93 %, representa pérdidas cercanas a $2 billones. Ante este panorama, el Distrito ha estado "impulsado estrategias para fortalecer el reciclaje y transformar parte de los residuos en energías limpias".

En los parques y los barrios de Bogotá hay muchas canecas disponibles para que puedas arrojar la basura pequeña que llevas en tus bolsillos, pero OJO darles un mal uso podría causarte una multa de casi un millón de pesos.



10NoNegociablesDelAseo pic.twitter.com/8ntKw8XAnf — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 30, 2026