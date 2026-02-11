En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Busca empleo? Abren convocatoria de 300 becas en Bogotá para conseguir trabajo

¿Busca empleo? Abren convocatoria de 300 becas en Bogotá para conseguir trabajo

La iniciativa busca impulsar y ayudar a los jóvenes en la capital para que puedan ingresar al mercado laboral en diferentes empresas y campos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad