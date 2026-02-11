¿Busca empleo? Abren convocatoria de 300 becas en Bogotá para conseguir trabajo

A cierre del 2025, la Alcaldía de Bogotá confirmó una notable mejora en el mercado laboral con una tasa de desempleo del 6.5 %, una importante reducción con el paso de los meses, pero con problemas aún entre los más jóvenes de poder conseguir un trabajo estable y, por eso, han intentado ayudar en diversas iniciativas de becas.

Frente a esto también la Fundación Forge, una organización enfocada en apoyar este tipo de iniciativas anunció un nuevo programa de becas para 300 personas en la ciudad para impulsar la empleabilidad juvenil en Colombia, que, además, también estará habilitada para los municipios aledaños de Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal.

La propuesta de Fundación Forge busca el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales con un acompañamiento continuo en procesos reales de empleabilidad, como la preparación para entrevistas laborales, la participación en procesos de selección y la construcción de hojas de vida de alto impacto. El programa cuenta, además, con el respaldo de 17 empresas aliadas en Colombia y el apoyo de más de 124 voluntarios, quienes acercan a los jóvenes a las dinámicas reales del mundo del trabajo.

Si bien existen señales de mejora, como una tasa de desempleo juvenil del 15,4 %, las cifras muestran que un volumen significativo de jóvenes continúa por fuera del sistema educativo y laboral.



La convocatoria es para personas entre los 18 y 24 años de los lugares mencionados anteriormente, además que les permitirá desarrollar habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a empleo formal y sostenible desde una comunicación asertiva.

Universidades ofrecen becas para estudiar este primer semestre de 2026. Foto: Freepik, Secretaría de Educación.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Ingrese al link: https://fforge.org/programs/co-tu-futuro Indique sus datos personales. Cuadre la reunión de conocimiento. Empiece su proceso de beca totalmente gratuito.

Asimismo, esta convocatoria se enmarca en una iniciativa 100 % virtual como una respuesta concreta a la exclusión laboral juvenil.