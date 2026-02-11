Lotería del Valle: resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de febrero de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4835 en la noche del miércoles 11 de febrero de 2026, manteniendo la expectativa de miles de apostadores en todo el país. En esta edición, el premio mayor fue de 9.000 millones de pesos, una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías tradicionales en Colombia.



Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de $9.000 millones fue: 8351 - 215.

El afortunado ganador se quedó con uno de los premios más altos del país en esta categoría.



Ganadores de los premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo 4835 entregó múltiples premios secos. A continuación, el listado completo para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:

Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4835, publicada por la entidad, para confirmar cualquier acierto.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?

Los premios pueden reclamarse directamente en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador.



Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas principales ubicadas en: Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se realiza el proceso de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.



Proceso de validación

Verificación del premio según listado oficial.

Firma del billete con número de cédula y huella.

Entrega de copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.

Revisión de seguridades y tira de control.

Para premios mayores a $20 millones, se solicita certificación de autenticidad al proveedor impresor.

Una vez confirmada la autenticidad, se emite la resolución de pago y el desembolso se realiza mediante consignación bancaria.

El pago de premios en efectivo se efectúa en un plazo máximo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador.



¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m. mediante un sistema de baloteras electroneumático que garantiza transparencia y seguridad.

La transmisión se realiza en vivo a través del canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo en directo y verificar los resultados oficiales.

