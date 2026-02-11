Tabla de posiciones de la Liga BetPlay en la fecha 6: Inter de Bogotá sigue en lo más alto

La fecha 6 de la Liga BetPlay dejó movimientos importantes en la tabla, pero hay un equipo que se mantiene firme en la cima: Internacional de Bogotá. El conjunto capitalino volvió a sumar de a tres y llegó a 13 puntos, consolidándose como líder del campeonato tras seis jornadas disputadas.

Inter derrotó 3-2 al Deportivo Cali en un partido vibrante y alcanzó un registro de cuatro victorias, un empate y una derrota. Con 10 goles a favor y 9 en contra, el equipo bogotano mantiene una diferencia de +1, suficiente para sostener el primer lugar por encima de sus perseguidores directos.

Pasto también suma 13 unidades (4 triunfos, un empate y una caída), pero es segundo por diferencia de gol. Más atrás aparece Bucaramanga con 10 puntos, tras igualar sin goles frente al Tolima en esta jornada. El conjunto ‘leopardo’ continúa invicto, aunque los empates lo mantienen a tres unidades del liderato.

VAMOS CARAJO pic.twitter.com/yYUiRkFRzD — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) February 12, 2026

En otros resultados destacados, Medellín venció 3-1 a Cúcuta como visitante, mientras que Millonarios superó 1-0 a Águilas Doradas (con gol de Falcao García), resultado que le permitió llegar a cinco puntos y escalar parcialmente en la clasificación. Llaneros dio el golpe al derrotar 1-0 a Pasto, aunque el cuadro volcánico se sostiene en la parte alta.



Falcao celebrando // Foto: X @MillosFCoficial

La zona media de la tabla está apretada: Junior, Tolima y Llaneros rondan los nueve puntos, mientras que América, Deportivo Cali, Once Caldas, Santa Fe y Jaguares se mantienen con siete unidades o menos, en una lucha cerrada por entrar al grupo de los ocho.

En la parte baja, la situación es más compleja para Deportivo Pereira (2 puntos), Cúcuta (2), Alianza (2) y Boyacá Chicó (1), que aún no encuentran regularidad en el torneo.

La jornada se completará con los compromisos entre Boyacá Chicó y Jaguares, Once Caldas frente a Junior, Atlético Nacional ante Fortaleza y el duelo entre América y Santa Fe. Sin embargo, pase lo que pase en estos encuentros, Inter de Bogotá seguirá una fecha más en lo más alto de la Liga BetPlay, confirmando su buen arranque y perfilándose como uno de los protagonistas del semestre.



