El Deportivo Cali fue letal frente al Pasto tras derrotarlo 3-0 en el estadio Palmaseca

Deportivo Cali mostró su poderío en el área rival y lo tradujo en una victoria contundente 3-0 sobre Deportivo Pasto, en un partido donde la diferencia estuvo, sobre todo, en la efectividad ofensiva, tras disputar la fecha cuatro de la Liga Betplay en el estadio Palmaseca.

Desde el inicio, el equipo verdiblanco fue directo y agresivo en los últimos metros. Juan Ignacio Dinenno abrió el marcador temprano (13’), golpe que desordenó a Pasto y le dio confianza al Cali para seguir atacando.

La presión alta y las llegadas constantes encontraron premio con Andrés Steven Rodríguez, quien fue figura al marcar por duplicado (28’ y 75’), lo que terminó por confirmar el dominio absoluto en el área rival.

Las estadísticas respaldan esa superioridad: 14 remates y 6 disparos al arco para el Cali, cifras que mostraron un ataque insistente y bien coordinado, frente a un Pasto que apenas logró inquietar en contadas ocasiones.



Aunque la posesión fue pareja (48 % vs 52 %), el Cali fue mucho más punzante al transformar sus oportunidades en goles.

Tras la victoria el Cali se ubicó en el puesto cinco de la tabla general de la Liga Betplay y el Pasto continúa en el primer lugar con solo una derrota.