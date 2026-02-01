En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El Deportivo Cali fue letal frente al Pasto tras derrotarlo 3-0 en el estadio Palmaseca

El Deportivo Cali fue letal frente al Pasto tras derrotarlo 3-0 en el estadio Palmaseca

Desde el inicio, el equipo verdiblanco fue directo y agresivo en los últimos metros. Juan Ignacio Dinenno abrió el marcador temprano (13’).

