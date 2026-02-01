Reunión Petro - Trump: ¿cómo se favorecerá el presidente de Estados Unidos con este encuentro?

En una semana marcada por expectativas diplomáticas y movimientos políticos internos, la atención se centra en la histórica reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump.

El analista político Pedro Viveros, en diálogo con Sala de Prensa, ofreció un panorama detallado sobre los alcances de este encuentro y las implicaciones para Colombia.

“Lo curioso es que nos está llevando Gustavo Petro al final de su Gobierno a ponerle atención a ver qué va a pasar con las relaciones con Estados Unidos. Creo que es la primera vez que un presidente deja una interrogante tan grande sobre la relación bilateral justo cuando termina su mandato”, señaló Viveros, resaltando la singularidad de esta cita diplomática.

Según el analista, la iniciativa de la reunión no partió de Trump, sino del propio presidente Petro, quien gestionó la cita “por todas las vías diplomáticas”. Viveros subraya que la posición de Estados Unidos es estratégica: “Cuando uno busca de esa manera desesperada una reunión, quiere decir que quien está del otro lado de la mesa juega con toda la reunión a su favor. ¿Quién va a sacar ventaja? Para mí, el Gobierno de Estados Unidos y no Colombia”.



Entre los temas centrales que se esperan en la agenda están la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela. Viveros explica que el Gobierno colombiano ya ha tomado medidas anticipatorias, como fumigaciones con glifosato, para demostrar su compromiso. Sobre Venezuela, comenta que “es un tema donde podrían no encontrar acuerdo, sobre todo considerando los recientes comentarios del presidente Petro ante sus seguidores, que parecían más una forma de ‘electrizar’ a su base antes de la reunión”.

El experto también puso en perspectiva el alcance de la cita: será de apenas 30 minutos, sin prensa y con un número limitado de funcionarios. “No es una reunión como la de Zelensky, que tiene un peso internacional gigantesco. Petro busca cerrar su Gobierno y salvar lo que pueda de la relación con Estados Unidos, después de un manejo diplomático complicado en los últimos años”, explicó.

Por otro lado, Viveros abordó los movimientos internos del centro político colombiano, particularmente la posible participación de Sergio Fajardo en la consulta interpartidista. “Él tiene una marca muy grande y limpieza política, no estuvo con Petro ni con Duque, lo que puede favorecerlo. Pero entrar en la consulta tiene un costo, porque se encasilla con sectores petristas o con candidatos que ya tienen desgaste político”, afirmó.