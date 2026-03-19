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Blu Radio  / Mundo  / Perú confirma cuarta muerte por leptospirosis, silenciosa y mortal enfermedad

Perú confirma cuarta muerte por leptospirosis, silenciosa y mortal enfermedad

La leptospirosis es una enfermedad silenciosa causada por bacterias, que puede entrar al cuerpo por una pequeña herida o incluso por la piel sana si estás en contacto con agua contaminada.

confirman cuarta muerte por leptospirosis.
Confirman cuarta muerte por leptospirosis.
Foto: Freepik.
Por: EFE
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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