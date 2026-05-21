Encuesta Invamer: escenarios segunda vuelta entre Cepeda, De La Espriella, Paloma Valencia y Fajardo

La más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol midió distintos escenarios de segunda vuelta para las elecciones presidenciales de 2026 y mostró las diferencias entre los principales aspirantes en una eventual definición presidencial.

El estudio evaluó enfrentamientos entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella; Cepeda frente a Paloma Valencia; y Cepeda contra Sergio Fajardo. Las mediciones comparan resultados desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.

Cepeda vs. De La Espriella

En el escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, la medición de mayo de 2026 ubicó a Cepeda con 52,4 % y a De La Espriella con 45,3 %. El voto en blanco registró 2,3 %.



La comparación con las mediciones anteriores muestra que Cepeda había obtenido 59,1 % en noviembre de 2025, 59,4 % en febrero de 2026 y 54,6 % en abril. Por su parte, De La Espriella pasó de 36,2 % en noviembre a 37,4 % en febrero, 42,6 % en abril y 45,3 % en mayo.

Cepeda vs. Paloma Valencia

La encuesta también evaluó un escenario entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. En la medición de mayo, Cepeda obtuvo 52,8 %, mientras que Valencia registró 44,3 %. El voto en blanco alcanzó 2,9 %.

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En febrero de 2026, Cepeda había marcado 65,2 % frente a 30,7 % de Valencia. En abril, los resultados fueron de 51,2 % para Cepeda y 46,6 % para la senadora del Centro Democrático.

Cepeda vs. Sergio Fajardo

Otro de los escenarios incluidos en el estudio enfrentó a Iván Cepeda con Sergio Fajardo. Según la encuesta, Cepeda alcanzó 62,1 % en mayo, mientras que Fajardo obtuvo 33,7 %. El voto en blanco fue de 4,2 %.

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En las mediciones anteriores, Cepeda registró 48,9 % en noviembre de 2025, 53,9 % en febrero y 59,8 % en abril. Fajardo, en cambio, obtuvo 46,4 % en noviembre, 42,8 % en febrero y 36,4 % en abril.

Cepeda vs. Claudia López

La encuesta de Invamer también incluyó un escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Claudia López.

Según la medición de mayo de 2026, Cepeda obtuvo 64,8 % de intención de voto, mientras que Claudia López registró 28,5 %. El voto en blanco se ubicó en 6,7 %.

La comparación con la medición anterior muestra que en abril de 2026 Cepeda había alcanzado 62,6 %, frente a 31,6 % de Claudia López. En ese momento, el voto en blanco registró 5,8 %.

Escenario entre candidatos afines y opuestos al Gobierno Petro

La encuesta también preguntó a los ciudadanos si votarían por un candidato afín al gobierno de Gustavo Petro o por uno en oposición.

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En mayo de 2026, 48,4 % respondió que votaría por un candidato en oposición al Gobierno Petro, mientras que 47,9 % dijo que apoyaría a un candidato afín al Ejecutivo. Un 3,7 % no respondió.

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 20 de mayo de 2026 en diferentes regiones del país. El estudio incluyó 3.800 encuestas en 152 municipios y fue elaborado mediante muestreo probabilístico.

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Según la ficha técnica, el margen de error máximo es de 3 % con un nivel de confianza del 95 %.