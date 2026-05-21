Campaña de De La Espriella denuncia nuevas amenazas a integrantes del movimiento en varias regiones

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció nuevas amenazas contra integrantes de su equipo político en distintas zonas del país. A través de su cuenta en X, el aspirante aseguró que los “ataques” contra miembros de su movimiento continúan tras el asesinato de dos integrantes de su campaña en el Meta.

“Seguimos bajo ataque de los bandidos. Tras el cobarde asesinato de Rogers y Fabián en Meta, nuestro gerente de Regiones denuncia la retención de un integrante de la campaña en Isnos y amenazas en otros municipios del Huila, así como intimidaciones en Cauca, Caquetá y Arauca”, escribió el candidato.

En el mismo mensaje, De La Espriella señaló que “la seguridad de cada integrante de nuestro equipo es una prioridad”.

Por su parte, el gerente Nacional de Regiones de la campaña, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre los hechos y denunció que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc estarían amenazando a voluntarios de la campaña en el departamento del Huila mediante panfletos intimidatorios.



“A la coordinadora del municipio de Baraya la intimidaron con citaciones para “rendir cuentas”, obligándola a quitar toda la publicidad existente del Tigre en el pueblo”, añadió Beltrán.

Asimismo, aseguró que en el municipio de Isnos un integrante de la campaña habría sido retenido y amenazado. “En Isnos secuestraron a uno de los integrantes de campaña del municipio y lo amenazaron con asesinarlo si no abandonaba la zona”, afirmó el gerente.

De acuerdo con la denuncia conocida por la campaña, el hombre habría sido interceptado por dos personas que se movilizaban en motocicleta, quienes le habrían advertido que debía abandonar las actividades políticas o enfrentaría consecuencias.

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Finalmente Beltrán pidió medidas de protección para los voluntarios de la campaña en distintas regiones del país. “Como Gerente Nacional de Regiones pido seguridad para los voluntarios y expongo las constantes intimidaciones que viven los coordinadores de nuestra campaña en zonas como Cauca, Caquetá, Arauca y Huila”, concluyó.