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CNE negó solicitud que buscaba revocar candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella

El movimiento Defensores de la Patria informó que el CNE negó la petición, la cual cuestionaba el proceso de recolección y validación de firmas para su inscripción.

Abelardo De La Espriella
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 21 de may, 2026

La campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó una solicitud que buscaba revocar su candidatura, luego de cuestionamientos relacionados con el proceso de recolección y validación de firmas del movimiento ciudadano Defensores de la Patria.

A través de un comunicado, el movimiento señaló que la petición presentada ante el tribunal electoral pretendía “sembrar dudas” sobre una candidatura que, según indicaron, fue inscrita conforme a los requisitos legales y respaldada por las firmas exigidas para su inscripción.

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“La solicitud pretendía sembrar dudas sobre una candidatura legítima, inscrita conforme a la ley y respaldada por millones de ciudadanos. Sin embargo, el trámite dejó en evidencia lo que esta campaña ha sostenido desde el primer día, no existía prueba técnica, documental, pericial, testimonial ni siquiera sumaria que sustentara las acusaciones formuladas contra Abelardo De La Espriella y Defensores de la Patria”, señala el comunicado.

De acuerdo con la campaña, durante el proceso también “quedó acreditado que la Registraduría Nacional certificó el cumplimiento del número mínimo de firmas válidas requeridas para la inscripción presidencial del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria”.

En el comunicado, sostuvieron además que la decisión del CNE demuestra que “los ataques” contra el candidatura “no resisten el peso de la verdad, los documentos y la ley”, y cuestionó el uso de actuaciones administrativas que, según señalaron, buscan afectar el desarrollo de la campaña presidencial.

“La competencia electoral debe darse con ideas, propuestas y votos, no con maniobras destinadas a frenar a quien hoy representa una fuerza ciudadana en ascenso”.

Finalmente, la campaña aseguró que continuará el proceso electoral “con plena confianza” y manteniendo la inscripción de la candidatura.

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