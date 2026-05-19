Fiscalía pedirá en extradición de capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza

No cesa la indignación por la muerte de Yulixa Toloza. Precisamente, este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, luego de estar varios días desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará formalmente a Venezuela la extradición de las tres personas señaladas de participar en la muerte y posterior desaparición de Yulixa Toloza. La petición será elevada en el marco del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

De acuerdo con la información, los presuntos implicados fueron ubicados y capturados en Maracay, estado de Aragua, y en Portuguesa, Venezuela, gracias a una notificación azul de Interpol y a labores coordinadas entre las autoridades de ambos países.

Entre los detenidos figuran dos hombres y una mujer, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanzan los procedimientos legales y diplomáticos necesarios para concretar su traslado a Colombia.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el asesinato de Yulixa Toloza, la mujer que estaba desaparecida desde el 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento estético ilegal del sur de la capital. Galán calificó el hecho como un homicidio, y no como una mala práctica médica, y aseguró que esa fue la línea que siguió la investigación desde el inicio.

Tras reportarse la desaparición, la Policía activó una búsqueda fuera de Bogotá al obtener información de que Toloza había sido sacada de la ciudad esa misma noche.

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¿Qué pasará con los sospechosos capturados?

Según lo revelado por el corresponsal de Blu Radio en Caracas, Santiago Martínez, fueron detenidos Edison José Torres y María Fernanda Delgado Hernández, dueños de la estética Beauty Láser; él, de 40 años, y ella, de 30. Los dos sospechosos fueron capturados en el estado Portuguesa.

“Ella era oriunda de Portuguesa, de Guanare, que es la capital del estado Portuguesa”, señaló Santiago Martínez.

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Además, apuntó que los sospechosos se encontraban a 400 kilómetros de la frontera con Colombia. Sin embargo, hay un detalle a destacar, y es que, según la ley venezolana, no se permitiría la deportación de ciudadanos venezolanos detenidos en ese país. Pero, si el delito fue cometido en otro territorio, como en este caso en Colombia, podrían ser juzgados en Venezuela por esos mismos hechos.