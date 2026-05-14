“Ojalá gane el compañero Cepeda”: audios de disidencias de ‘Calarcá’ generan terror en Guaviare

Las autoridades investigan una serie de audios atribuidos a un criminal identificado como Rogelio Benavides, señalado integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’, en los que no solo lanza amenazas contra campesinos y presidentes de junta en el departamento del Guaviare, sino que además hace reiteradas referencias al candidato Iván Cepeda.

Las grabaciones comenzaron a circular en chats comunitarios de zonas rurales del Guaviare, donde las estructuras armadas criminales mantienen presencia y control social sobre veredas y corredores campesinos. En los mensajes, el hombre habla sobre carnetización obligatoria, cobros económicos de extorsiones, sanciones y expulsiones contra quienes no acaten las órdenes de la organización criminal. Sin embargo, uno de los puntos que más inquieta a las autoridades son las menciones directas al candidato Iván Cepeda y la afirmación de que un eventual triunfo político suyo en las elecciones presidenciales favorecería a las disidencias.

“Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha decir al hombre en uno de los audios difundidos entre líderes comunales.

Minutos después, vuelve a insistir en la misma idea: “Y vuelvo y le requiero, ojalá gane el compañero Cepeda, que nos da más posibilidades para apretarlo a ustedes”.



Las grabaciones muestran además cómo la estructura estaría intentando consolidar mecanismos de control territorial y comunitario mediante reuniones obligatorias y sistemas de identificación de pobladores. El hombre advierte que quienes no se “carneticen” o no colaboren económicamente podrían ser expulsados. “El que no tenga el carnet paga 150 o 100 mil pesos, o si no se va del territorio”, afirma en otro de los apartes.

Aunque durante el audio insiste en que “no vine a extorsionar a nadie”, inmediatamente después amenaza a presidentes de junta y habitantes rurales con multas y presiones económicas. “Déjeme decirle, presidentes, que los voy a apretar, y como debe ser, con multas bien altas, así me les toque vender las gallinas”, señala.

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En otros fragmentos, el hombre deja claro que las órdenes deben cumplirse incluso sin presencia visible de hombres armados en las veredas. “Usted sabe que uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, dice mientras cuestiona a quienes se resisten a obedecer.

Las Fuerzas Militares analizan el origen de las grabaciones, así como el alcance de las amenazas y referencias políticas contenidas en los mensajes que hoy circulan entre comunidades campesinas del Guaviare. La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre presuntas presiones de las disidencias de alias ‘Calarcá’ con votantes en Cartagena del Chairá, Caquetá, donde, según verificaciones en terreno, hombres de los Bloques y Frentes estarían intentando influir en el apoyo a determinados candidatos en plena campaña electoral.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la entidad recibió información, verificada en terreno, sobre presuntas intimidaciones para influir en la decisión de los votantes en esta zona del sur del país. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha expresado serias preocupaciones sobre el aumento de presiones por parte de grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las Farc, de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. De acuerdo con el informe presentado por la organización el 13 de mayo de 2026, el panorama de seguridad electoral es crítico.

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Las disidencias, junto con el ELN y las AGC, según la MOE, están ejerciendo presiones para influir en el sentido del voto. Se han denunciado prácticas como reuniones obligadas, carnetización y veto a candidatos como restricciones a la libre movilidad y campaña de ciertos candidatos en territorios específicos.