Tácticas de guerra de explosivistas de las disidencias de 'Iván Mordisco' reveladas por la Fiscalía

Las audiencias concentradas contra José Freiner Muse y José Arley Valencia, señalados explosivistas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de 'Iván Mordisco', dejaron al descubierto nuevos detalles sobre la forma en que esa organización habría planeado y ejecutado ataques contra la fuerza pública y la población civil en el departamento del Cauca.

Entre los hechos atribuidos a los procesados aparece el lanzamiento de granadas contra el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, ocurrido el 2 de noviembre de 2024. También se les relaciona con la activación de un carro bomba frente a la subestación de Policía de Patía, ataque registrado el 7 de julio de 2025 que dejó una mujer muerta, tres uniformados heridos y daños materiales.

La Fiscalía también expuso que los investigados habrían participado en el pilotaje de un dron cargado con explosivos dirigido nuevamente contra el cantón militar de Popayán el 25 de abril de 2026, aparato que, según las autoridades, fue interceptado oportunamente por unidades militares antes de impactar el objetivo.

Durante las audiencias, el ente acusador reveló apartes de interrogatorios realizados en los últimos meses a integrantes de esa estructura armada que se entregaron a las autoridades, entre ellos alias 'Kevin'. Según el fiscal del caso, dentro de la organización se utilizan drones, volquetas cargadas con explosivos, carros bomba y sistemas de lanzamiento artesanales como tatucos y morteros improvisados.



Sobre la adquisición de drones, el fiscal aseguró que cada frente entrega cerca de 5.000 millones de pesos para la compra de equipos tipo kamikaze acondicionados con explosivos. “Se le indaga cuál era el objeto de la compra de esos drones (…) había un comandante de la Urias Rondón venezolano de los mandos, quienes proponen la consecución de drones para ser acondicionados con artefactos explosivos”, relató el funcionario judicial durante la audiencia.

Según la exposición de la Fiscalía, la idea es incorporar tecnología para transformarla en mecanismos de ataque. “Cada frente pone 5.000 millones de pesos, el estado mayor central adopta como medio para atacar, generar ataques terroristas, el empleo de drones”, agregó el fiscal.

Las declaraciones también detallan cómo las personas reclutadas dentro de la estructura son enviadas a cursos y capacitaciones en manejo de explosivos. Dentro de esos entrenamientos, según el ente acusador, se incluía el aprendizaje sobre sistemas automatizados instalados en vehículos para lanzar explosivos a distancia.

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“Eso compraron un wincher y eso va con un control,eso va con sistema eléctrico,y Kevin señala la existencia de unos ataques aquí, en Popayán, mediante ese sistema automatizado”, explicó el fiscal, quien además aseguró que el mecanismo corresponde al utilizado en el ataque del 2 de noviembre de 2024 en Popayán.

Otro de los elementos expuestos por la Fiscalía para sustentar las medidas judiciales contra los procesados se centra en el conocimiento de los recientes planes de ataque en el Cauca y su relación como subordinados con otros integrantes de la organización armada. En la audiencia se mencionó a alias 'Dionisio Rayo' como uno de los coordinadores del llamado bloque occidental de las disidencias.

“Individualiza a alias 'Dionisio Rayo' como el coordinador del bloque occidental, segundo después de Iván Mordisco, desde el 10 de abril tenía proyectado efectuar toda esta oleada terrorista del Cauca”, aseguró el fiscal.

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La Fiscalía sostuvo además que dentro de esos planes criminales se contemplaban ataques simultáneos en distintas zonas mediante carros bomba, cilindros explosivos y drones armados. El ente acusador recordó especialmente el atentado ocurrido en el sector El Túnel, sobre la vía Panamericana, que dejó 21 personas fallecidas y más de 50 lesionadas.