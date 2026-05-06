Confirman que Hantavirus que causó 3 muertes en crucero es de cepa transmisible entre humanos

El hantavirus que provocó la muerte de tres personas en un crucero de lujo en el océano Atlántico corresponde a la cepa Andes, la única variante de este virus de la que se ha comprobado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La identificación del virus fue realizada por el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), una de las instituciones médicas más reconocidas de Suiza. Según el comunicado oficial, el análisis fue posible gracias a una muestra tomada mediante prueba PCR a una persona que estuvo a bordo del buque MV Hondius.

El centro médico indicó que la información fue notificada de inmediato tanto a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza como a la OMS, debido al alto nivel de riesgo epidemiológico que representa esta cepa del hantavirus.

Crucero Hantavirus Foto: AFP

¿Qué es la cepa Andes del hantavirus y por qué preocupa?

La cepa Andes del hantavirus es considerada especialmente peligrosa porque, a diferencia de otras variantes, sí puede transmitirse de persona a persona. Generalmente, los hantavirus se contagian por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados, pero la cepa Andes ha mostrado capacidad de propagación entre seres humanos, principalmente en entornos cerrados o de contacto estrecho.



El brote detectado en el crucero MV Hondius ha generado preocupación internacional por tratarse de un barco con pasajeros y tripulación confinados durante varios días en altamar.

Cómo ocurrieron las muertes en el crucero MV Hondius

El crucero de lujo partió desde Argentina y comenzó a reportar casos a principios de abril. El primer fallecido fue un pasajero neerlandés que presentó síntomas compatibles con hantavirus y murió el pasado 11 de abril.

Posteriormente, su esposa descendió del barco en la isla de Santa Elena, ubicada en medio del Atlántico, ya con síntomas de la enfermedad. La mujer tomó un vuelo hacia Johannesburgo, en Sudáfrica, donde murió poco después en los servicios de emergencia de un hospital.

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La tercera víctima fue una mujer alemana, quien falleció el 2 de mayo, apenas cuatro días después de comenzar a presentar síntomas de neumonía severa.

España ofrece Tenerife para atender a pasajeros y tripulación

Ante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Sanidad de España designó la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, como punto de atención médica para los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, que actualmente permanece fondeado frente a Cabo Verde.

Sin embargo, las autoridades regionales de Canarias manifestaron su rechazo a recibir el crucero por razones de seguridad sanitaria y riesgo de contagio.

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Además, el médico del barco también será trasladado a Tenerife en un avión medicalizado para recibir atención especializada en un hospital de la isla.

Países Bajos y Cabo Verde coordinan evacuación médica urgente

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó que prepara la evacuación de tres personas enfermas que requieren atención médica urgente. Según indicó el gobierno neerlandés, se trabaja en coordinación con la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.

Por su parte, las autoridades de Cabo Verde confirmaron este miércoles la llegada de uno de los dos aviones ambulancia destinados a evacuar a los pacientes, aunque reiteraron que no permitirán que el buque atraque en su territorio por precaución sanitaria.

