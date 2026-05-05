“Hantavirus se puede controlar perfectamente”: epidemiólogo experto analiza diferencias con COVID-19

El epidemiólogo experto argentino Hugo Pizzi se refirió al brote de hantavirus registrado en un crucero internacional y explicó por qué, a diferencia del COVID-19, este virus no representa el mismo nivel de riesgo de propagación global.

Durante la entrevista, el especialista fue enfático en marcar una diferencia clave frente a la pandemia reciente. “Esto se puede controlar perfectamente”, aseguró, al explicar que el manejo del hantavirus pasa por el aislamiento de los pacientes hasta que dejen de ser transmisores del virus.

El experto detalló que este virus tiene un comportamiento distinto. Según explicó, el contagio inicial suele darse a través de un roedor conocido como “ratón colilargo”, que transmite el virus mediante saliva, orina o materia fecal. Sin embargo, también reconoció que puede haber transmisión entre humanos una vez una persona está infectada.

En el caso del crucero, Pizzi señaló que la hipótesis principal es que los pasajeros contagiados abordaron ya en periodo de incubación. “Esta gente subió contaminada (…) y a partir de eso vino el contagio hombre a hombre”, explicó.



Crucero Hantavirus Foto: AFP

Uno de los puntos que más inquietud ha generado es si una situación como esta podría escalar a un escenario similar al del COVID-19. Frente a esto, el epidemiólogo fue categórico: “No, en absoluto”, descartando que se trate de un virus con el mismo potencial de expansión masiva.

Aun así, explicó que la transmisión entre personas sí es posible, especialmente a través de partículas respiratorias. “Cuando ya la persona está infectada puede él solo a través de las partículas microscópicas de saliva”, indicó, comparando este mecanismo con el aprendido durante la pandemia.

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Pese a esa capacidad de contagio, insistió en que el control es viable con medidas básicas. Según explicó, los protocolos médicos a bordo —como el aislamiento en camarotes y el uso de protección— permitirían contener el brote.

El especialista también advirtió sobre el impacto clínico del virus. A diferencia de otros patógenos, el hantavirus puede generar complicaciones graves al afectar directamente órganos vitales. “Mata haciendo colapsar el corazón y el pulmón”, señaló.

En cuanto al estado actual del brote, el epidemiólogo sugirió que podría estar bajo control. Indicó que, de los casos sospechosos iniciales, solo uno habría sido confirmado, lo que refuerza la idea de que la situación no tiene el mismo alcance que otras emergencias sanitarias globales.

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Finalmente, Pizzi insistió en la necesidad de actuar con rapidez para evitar afectaciones adicionales, no solo físicas sino también mentales en los pasajeros, quienes permanecen en condiciones de aislamiento.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: