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Tragedia en mina de Sutatausa, Cundinamarca: ANM encontró falencias hace menos de un mes

La entidad hizo una visita técnica a la mina y realizó una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad de la misma. Nueve mineros perdieron la vida y seis fueron rescatados.

Emergencia mina de Sutatausa, Cundinamarca.
Emergencia mina de Sutatausa, Cundinamarca.
X: @JorgeEmilioRey
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Se van conociendo más detalles relacionados con la tragedia que ocurrió en la mina de Sutatausa, Cundinamarca, que cobró la vida de nueve mineros este 4 de mayo. La Agencia Nacional de Minería (ANM) reveló que advirtió hace menos de un mes algunas falencias en la operación de la mina, lo que significaba un riesgo en la seguridad de los trabajadores.

Vale recordar que esta fatal emergencia, registrada en la mina operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., involiucró en total a 15 trabajadores. De ellos, nueve fallecieron en el lugar, mientras que seis fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica.

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Falencias identificadas en la mina

Según afirmó la ANM, el pasado 9 de abril realizó una visita técnica a la mina, en la que emitió recomendaciones específicas para mejorar la seguridad. Entre los hallazgos, la entidad advirtió sobre la necesidad de fortalecer los procesos de inertización debido a la presencia de polvo de carbón, así como instalar barreras en puntos críticos como tolvas y zonas de transferencia.

Emergencia en mina de Sutatausa
Emergencia en mina de Sutatausa
X: @JorgeEmilioRey

Además, el informe técnico señalaba la urgencia de hermetizar completamente labores abandonadas, donde se detectaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas. También se recomendó incluir de manera más rigurosa en la matriz de riesgos aspectos relacionados con explosiones, derrumbes y control del polvo de carbón.

"Como lo ha alertado la ANM en sus visitas de inspección, los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras", se lee en el documento.

Por ahora avanzan las investigaciones por parte de las autoridades competentes para determinar lo sucedido, pero la primera hipóstesis de la explosión en la mina es la acumulación de gases, como lo informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X.

explosion sutatausa.png
X: @JorgeEmilioRey

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