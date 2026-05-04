Murieron nueve mineros luego de explosión en una mina en Sutatausa, Cundinamarca

Lamentablemente se confirmó una tragedia en el municipio de Sutatausa luego de la explosión que se registró al interior de una mina en la tarde de este lunes, 4 de mayo. Las autoridades confirmaron la muerte de nueve mineros luego de presentarse esta emergencia en la mina La Ciscuda, operada por la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S., dejando además a otros seis trabajadores heridos que lograron ser rescatados con vida.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), la emergencia involucró a un total de 15 trabajadores. Tras varias horas de labores de rescate, seis de ellos fueron evacuados y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde actualmente reciben atención médica. La entidad confirmó que los otros nueve mineros fallecieron en el lugar como consecuencia de la explosión.

Equipos especializados de Salvamento Minero, coordinados por la ANM, atendieron la emergencia desde los primeros momentos, liderando las tareas de búsqueda, rescate y verificación en la zona. La entidad expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y lamentó profundamente lo ocurrido.

Emergencia en mina de Sutatausa X: @JorgeEmilioRey

Hubo una visita previa

Según información oficial, la ANM había realizado una visita técnica a esta operación minera el pasado 9 de abril, en la que emitió varias recomendaciones para reforzar la seguridad. Entre ellas, se destacaban la necesidad de mejorar los procesos de inertización para controlar el polvo de carbón, instalar barreras en puntos críticos y avanzar en la hermetización de labores abandonadas donde se detectaron emanaciones de gases como metano.



Precisamente, la acumulación de gases inflamables y polvo de carbón es uno de los principales riesgos e hipótesis sobre esta tragedia en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, avanzan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

