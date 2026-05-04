Emergencia en una mina de Sutatausa: explosión deja 14 mineros atrapados

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que este lunes, 4 de mayo, hubo una explosión en una mina de Sutatausa y 14 mineros se encuentran atrapados. El mandatario local también informó que la primera hipótesis de esta emergencia sería la acumulación de gases.

La explosión se registró en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón. Allí llegaron organismos de emergencia para iniciar las labores de rescate de los mineros.

“De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería, cuyos equipos ya se encuentran en el sitio”, señaló el gobernador Rey.

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De acuerdo con las imágenes compartidas por el gobernador, a las afueras de la mina se puede observar algunas ambulancias que están listas con su personal médico para atender en cualquier momento a los mineros que vayan siendo rescatados.



Mina de Sutatausa: explosión deja 14 mineros atrapados X: @JorgeEmilioRey

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