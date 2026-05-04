Irán dice que atacó fragata de EEUU en el estrecho de Ormuz mientras Pentágono lo desmiente

Irán anunció este lunes que disparó dos misiles contra una fragata del ejército estadounidense que se aproximaba al estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado a la navegación desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, aseguró la agencia de prensa iraní Fars.

"La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de [el puerto de] Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní", escribe Fars sin citar sus fuentes, una información todavía sin confirmación oficial.

Sin embargo, tan solo minutos después, el Pentágono, a través de un comunicado, desmintió que hayan sido atacados en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Estados Unidos guiará "con total seguridad" a los buques de terceros países bloqueados en el estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.



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