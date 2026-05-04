Así es el plan de contingencia en Colombia para viajeros afectados por cierre de Spirit Airlines

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines se declaró en quiebra oficial este fin de semana, generando una crisis inmediata para miles de viajeros en Colombia tras el fracaso de un acuerdo de rescate financiero. Gustavo Moreno Cubillos, secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), explicó en entrevista con Mañanas Blu que la situación se precipitó debido a desacuerdos entre acreedores que impidieron concretar un salvamento, a pesar de las expectativas iniciales bajo el proceso del Capítulo 11 en Estados Unidos.



Un universo de 10.000 afectados y la red de rutas impactada

La magnitud de la contingencia es considerable, afectando a pasajeros en las principales terminales aéreas del país. Según Moreno, la Aerocivil ha "contemplado en conjunto con la aerolínea un universo de 10.000 personas que han iniciado sus vuelos de ida y están pendientes de regresar a sus puntos de origen".

Spirit mantenía una presencia significativa en el mercado colombiano, operando conexiones desde Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Pereira hacia destinos clave en los Estados Unidos, específicamente Fort Lauderdale y Orlando.

El aeropuerto de Fort Lauderdale es una buena opción para ingresar a EEUU Foto: AFP

El funcionario señaló que, aunque se esperaba un parte de tranquilidad, "desafortunadamente ese proceso no logró concretarse por desacuerdos entre acreedores y finalmente nos encontramos el sábado con la suspensión de estos servicios".



El plan de auxilio: Avianca, LATAM y JetBlue al frente

Ante la emergencia, el gobierno y otras aerolíneas han activado mecanismos de apoyo para evitar que los usuarios queden varados. Moreno destacó el compromiso de la industria nacional, afirmando que "Avianca ya tiene finiquitado un paquete de respaldo para estos pasajeros que se acerquen a sus correspondientes counter con el propósito de brindarles una solución de ingreso dentro de su red de rutas".

Además de Avianca, otras compañías como LATAM y JetBlue han mostrado disposición para colaborar, aunque con diferentes niveles de formalización. Moreno aclaró que "si bien es cierto Jet Blue nos ofreció esa solidaridad, no se ha logrado concretar un paquete completo para pasajeros protegidos".



Aerolínea Spirit Foto: AFP

La instrucción para los afectados es acercarse a los módulos de estas tres empresas y presentar su código de reserva o pasabordos, pues la reubicación está "sujeta a la capacidad transportadora que tenga las aerolíneas".



Devoluciones y procesos legales en curso

Para quienes buscan recuperar su dinero en lugar de ser reubicados, la Aerocivil indicó que Spirit ha habilitado canales digitales. "Desde Spirit se han enfocado políticas concretas con el propósito de devolver los recursos al usuario. Para ellos, inicialmente nos dieron y publicaron un vínculo con su empresa y posteriormente nos dieron un código QR".

Sobre los tiempos de espera, Moreno estimó que "esas respuestas se están resolviendo en un término de 5 a 10 días por parte de Spirit", bajo el acompañamiento de la Superintendencia de Transporte.

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Aunque Spirit es una empresa extranjera, mantiene una sucursal y representante legal en Colombia, lo que obliga a que el proceso de bancarrota iniciado en Estados Unidos tenga efectos directos y responsabilidades en el país. Por ahora, el enfoque principal de la autoridad es "atendiendo la emergencia" con personal del Servicio al Usuario (SAU) en todos los aeropuertos afectados.

Escuche aquí la entrevista: