Propuesta de Paloma Valencia cambiaría panorama de motociclistas: eliminaría el SOAT a estas motos

La reciente propuesta de la candidata presidencial Paloma Valencia puso el foco en el bolsillo de millones de motociclistas en el país. Como parte de su campaña, la senadora dio a conocer que radicará un proyecto de ley en el que las motos de hasta 250 centímetros cúbicos quedarían exentas de pagar el SOAT obligatorio.

La iniciativa aparece en un momento clave, donde el costo del seguro obligatorio sigue siendo uno de los gastos que más golpea a quienes dependen de la moto para trabajar, movilizarse o ganarse algunos pesos. La propuesta plantea un cambio en el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito y contempla que se lleve a cabo un periodo de transición de seis meses para que el Gobierno establezca un nuevo esquema de operación.



SOAT para motos: Paloma Valencia propone eliminarlo para estas motos

La propuesta acoge solo a las motocicletas registradas en el RUNT, clasificadas formalmente como motocicletas y con cilindraje igual o inferior a 250 c.c.

El punto central de la decisión es económico. De acuerdo con el documento que ya presentó la candidata del Centro Democrático, Colombia supera los 12 millones de motocicletas y el 93,5 % corresponde justamente a ese segmento de bajo cilindraje. Es decir que el proyecto impactaría a la mayoría de los conductores de este vehículo en el país.

Adicionalmente, el argumento social también impulsa la medida, pues el 92 % de las personas con estos vehículos pertenece a los estratos 1, 2 y 3, mientras que seis de cada diez motociclistas reciben menos de dos salarios mínimos.



SOAT para motos: motociclistas se ahorrarían un gasto importante

El alivio económico sería uno de los principales efectos de la propuesta. Domiciliarios, mensajeros, trabajadores independientes y miles de familias que usan la moto como principal medio de transporte dejarían de asumir ese gasto anual.

Sin embargo, el proyecto aclara que la eliminación de esa obligación no significa que desaparezcan otras responsabilidades. Si ocurre un accidente, el conductor seguirá respondiendo civil, penal y administrativamente cuando corresponda.



SOAT gratis para motos: así funcionaría la excepción planteada

Las autoridades de tránsito tendrían la tarea de verificar el beneficio por medio de la información registrada en el RUNT y la licencia de tránsito. De hecho, existe una condición clara. Si la motocicleta es modificada y supera los 250 c.c., perdería automáticamente la excepción y tendrá que adquirir el seguro obligatorio de manera independiente.