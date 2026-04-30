Capturan en Venezuela a suegra de exreina de belleza de México, presunta responsable de su asesinato

Erika María “N”, de 63 años, fue capturada detenida en Venezuela como presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza de México Carolina Flores Gómez. El crimen ocurrió el 15 de abril en Polanco, Ciudad de México, donde la joven de 27 años es asesinada a tiros dentro de su apartamento.

Suegra Carolina Flores Foto: Redes sociales

La Fiscalía de Ciudad de México ya coordina con autoridades venezolanas su extradición tras activar una notificación roja de Interpol. La mujer permanece bajo custodia mientras avanza el proceso de extradición.



El caso de feminicidio

Según los primeros reportes, la joven, originaria del estado de Baja California, fue localizada sin vida el pasado 15 de abril en un domicilio en el adinerado barrio de Polanco, en la capital mexicana, mientras que un día después su esposo interpuso la denuncia ante las autoridades.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

"Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable", explicó el Ministerio Público.

Pese a que la investigación se encuentra en una frase preliminar, el marido de la víctima señaló a su propia madre como autora material del asesinato, identificada como Erika María 'N', tras lo cual las autoridades decretaron una orden de detención en su contra; hasta ahora, la mujer, permanecía prófuga de la justicia.



La hipótesis es que la suegra de la víctima habría utilizado un arma de calibre nueve milímetros en el crimen, cuyos motivos no han trascendido por el momento.

En el domicilio en cuestión los paramédicos se encontraron el cadáver de Carolina Flores con un disparo en su cabeza. Por su parte, las autoridades de Baja California, de donde era originaria la joven fallecida, condenaron el asesinato y se comprometieron a acompañar a la familia en todo el proceso, que se desarrollará en Ciudad de México.

La violencia feminicida es una de las principales problemáticas que enfrenta México, con un promedio de diez mujeres asesinadas diariamente en el país.