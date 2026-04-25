Así huyó la suegra de exreina de belleza Carolina Flores tras quitarle la vida

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrido el pasado 15 de abril en un exclusivo apartamento de Polanco, en Ciudad de México, sigue revelando detalles que estremecen. Las autoridades tienen en la mira a su suegra, Erika “N”, señalada como la presunta responsable del crimen y actualmente prófuga.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la mujer había llegado días antes a la capital tras un viaje por carretera desde Ensenada. Incluso, un audio difundido en redes sociales revelael momento en que ambas sostienen una conversación dentro del departamento, aparentemente en calma, minutos antes del ataque.

En la grabación se escucha cómo ambas mujeres conversan sobre un viaje reciente. “Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, dice la suegra. A lo que Flores responde: “Ah, ok, no manches que se vinieron en carro”. Luego pregunta: “¿Cuánto hicieron?”, y la mujer contesta: “Desde el sábado”.

La charla continúa sin señales de conflicto. La suegra agrega: “Bien, la verdad es que medio mareado”, en referencia al trayecto. En otro momento, la víctima menciona: “Hace poquito mataron a alguien por aquí”, sin imaginar lo que ocurriría poco después.



Instantes más tarde, la conversación se torna aún más cotidiana. La suegra le pide: “¿Sí me puedes regalar una botella de agua?”, y Flores responde: “Sí, claro”. Sin embargo, la mujer insiste: “¿Cómo?”, a lo que la joven reafirma: “Claro que sí”.

Ese sería el último intercambio registrado antes del ataque. Según el video, ambas se dirigen a una habitación fuera del alcance de la cámara, y segundos después se escucha la secuencia de disparos. Fue en ese momento cuando la agresora sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, al menos seis veces, impactando principalmente en la cabeza de la víctima.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

¿Cómo huyó la suegra de Carolina Flores tras cometer el crimen?

Tras perpetrar el crimen, la mujer fue confrontada por su hijo, esposo de Carolina: “¿Qué hiciste mamá?”. La respuesta de la mujer fue aún más inquietante: “nada, me hizo enojar”. A lo que él agregó: “es mi familia”, mientras ella replicó: “también es mi familia, tú eras mío, ella te robó”.

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La huida de Erika “N” fue rápida y calculada. Según la reconstrucción del periodista Carlos Jiménez, la mujer dejó el arma tirada en el piso de la cocina, luego, se dirigió a una de las habitaciones, donde tomó las maletas con las que había llegado desde Baja California, las mismas que contenían sus pertenencias personales.

La mujer hablaba de un viaje con la exreina apenas segundos antes de cometer el crimen. Foto: Redes sociales

Sin mostrar señales de pánico, pidió un taxi y esperó dentro del apartamento hasta que el vehículo llegó. Minutos después, salió cargando su equipaje, descendió del edificio y colocó las maletas en la cajuela. Acto seguido, abordó el automóvil y abandonó el lugar. Desde entonces, no se tiene información oficial sobre su paradero.

Otro de los puntos que ha generado controversia es que Alejandro no dio aviso inmediato a las autoridades ni solicitó asistencia médica. La denuncia fue interpuesta cerca de 24 horas después. Sobre esto, Reyna Gómez, madre de la víctima, explicó: “Se preocupó por el bebé pensando que, si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir para una casa hogar”. Además, añadió que él mismo le dijo que “se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer en lo que él iba a estar ausente”.

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Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y unidades especializadas en feminicidios mantienen operativos de búsqueda para ubicar a la presunta agresora.