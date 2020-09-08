Hay una convocatoria que entregará 100 becas para estudiar programas tecnológicos de manera virtual en universidades de México e Italia. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de agosto de 2026 y podrán participar personas de cualquier región de Colombia que cumplan con los requisitos académicos.La iniciativa, denominada "PHIA by EDUCA EDTECH: 100 Becas para Transformar tu Futuro Tecnológico", ofrece 30 cupos para pregrado, 50 para maestría y 20 para doctorado, y busca responder a la creciente demanda de profesionales con habilidades digitales.De acuerdo con el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia, elaborado por el Ministerio TIC y Fedesoft, el país necesitará cerca de 85.000 nuevos talentos digitales antes de 2030, debido a la alta demanda de perfiles especializados en tecnología.Además, Fedesoft señala que el sector digital representa el 3,6 % del PIB nacional, genera más de 406.000 empleos formales y exporta servicios por más de 1.800 millones de dólares. A esto se suma la proyección del Foro Económico Mundial, según la cual el 39 % de las habilidades laborales cambiarán o quedarán desactualizadas antes de 2030, impulsando la necesidad de actualizar conocimientos.La convocatoria es resultado de una alianza entre EDUCA EDTECH Group y varias entidades territoriales, entre ellas las alcaldías de Bogotá, Soacha y Bucaramanga, además de la Gobernación del Atlántico. Sin embargo, no está limitada a los habitantes de esas regiones, pues cualquier persona que resida actualmente en Colombia puede participar.¿Cómo aplicar?Los interesados deberán acreditar el nivel de estudios correspondiente: diploma de bachiller para pregrado, título profesional para maestría o una maestría oficial válida en Colombia para acceder al doctorado.El proceso de inscripción consiste en ingresar al portal alcaldiascol.com, seleccionar el programa y la universidad de interés, diligenciar el formulario, adjuntar los documentos requeridos y participar en una entrevista en la que se evaluarán el perfil, las motivaciones y los objetivos del aspirante.Los resultados se darán a conocer durante la última semana de agosto, mientras que el inicio de clases está previsto para septiembre de 2026."La primera recomendación es tener toda la documentación actualizada y disponible. La segunda es seleccionar un programa alineado con los objetivos profesionales y las competencias que desea fortalecer", explicó Camilo Arias, coordinador de Alianzas de EDUCA EDTECH Group.Programas disponiblesLos beneficiarios podrán formarse en áreas con alta demanda laboral como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos para Negocios, IA Generativa, Big Data Analytics, Machine Learning, Dirección de Tecnologías de la Información y Protección de Datos y Seguridad de la Información.Los estudios se desarrollarán en modalidad virtual a través de UDAVINCI, de México, y eCampus University, de Italia, lo que permitirá cursarlos desde cualquier lugar del país sin necesidad de dejar el empleo o cambiar de residencia.Los estudiantes también contarán con PHIA, una herramienta de inteligencia artificial que ofrecerá orientación académica personalizada, resolverá dudas y recomendará recursos de aprendizaje durante el proceso de formación.Antes de matricularse, los organizadores recomiendan verificar que el programa otorgue un título oficial en el país de origen y consultar el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación de Colombia, trámite que puede ser necesario para ejercer profesiones reguladas o acceder a cargos públicos.