Mintrabajo aclara si el salario mínimo 2026 subirá 19 %: “Estamos haciendo cálculos”

En medio de la expectativa por el incremento del salario mínimo para 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró en Blu Radio que el Gobierno aún no ha definido una cifra concreta y que continúa en la etapa de cálculos técnicos y jurídicos antes de expedir el decreto oficial.

Durante la entrevista, Sanguino respondió a versiones según las cuales el aumento podría ubicarse entre el 18 % y el 19 %, señalando que no existe una decisión tomada y que el Ejecutivo sigue evaluando todas las variables que exige la ley y la Constitución.

“No tenemos datos concluyentes porque estamos precisamente construyendo el decreto de incremento”, afirmó el ministro.



¿Cuándo se anunciará el aumento?

Según explicó Sanguino, el Gobierno espera dar a conocer la cifra definitiva entre el lunes 29 o martes 30 de diciembre, dentro de los plazos legales establecidos.

Recordó que el proceso incluye una etapa de concertación en la comisión permanente de políticas salariales, la presentación de salvedades por parte de empleadores y trabajadores, y la elaboración del informe técnico que sustenta el decreto.



“Estamos definiendo el incremento y construyendo el decreto respectivo que tiene que conocer el presidente de la República antes de que sea publicado”, indicó.

Las variables que evalúa el Gobierno

El ministro detalló que el cálculo del salario mínimo no se basa en un solo indicador, sino en un cruce de múltiples factores económicos y sociales. Entre ellos mencionó:



La inflación y la meta inflacionaria informada por el Banco de la República.

La tasa de interés, que permanece sin cambios.

Los datos del DANE sobre productividad, crecimiento económico y aporte del trabajo al PIB.

Los criterios constitucionales del salario mínimo vital y móvil, consagrados en el artículo 53 de la Constitución.

Las recomendaciones y estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre este último punto, Sanguino explicó que el concepto de salario vital no es una creación del actual Gobierno, sino un principio reconocido por la OIT, la Corte Constitucional y la propia Carta Política.

“La OIT señala que el salario vital es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país”, explicó.

El ministro precisó que, según la OIT, la canasta vital se compone principalmente de gastos en alimentación, vivienda, salud, educación y otros costos esenciales del hogar.



¿Está sobre la mesa un alza del 19 %?

Frente a la pregunta directa sobre si un aumento cercano al 19 % está siendo considerado, Sanguino fue cauto y evitó confirmarlo.

“No sé de dónde recibiría esa información Blu, porque quienes estamos encargados de formular el decreto somos el Ministerio del Trabajo y el equipo técnico, en diálogo con otros ministerios y con el presidente”, señaló.

Aunque no descartó ningún escenario, insistió en que cualquier cifra se explicará públicamente una vez el decreto sea expedido.

“Los estamos haciendo, los explicaremos en detalle cuando hagamos público el decreto de incremento”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: