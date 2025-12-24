Presidente Petro anunció 'salario mínimo vital': estos son los criterios que definirán la cifra

En una reciente alocución realizada el 23 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el incremento del salario mínimo se regirá bajo el concepto de salario vital familiar. Por primera vez en la historia del país, el decreto de aumento salarial para el año 2026 se fundamentará en la canasta mínima vital.



Los criterios del "Salario Vital" bajo estándares internacionales

La transición hacia un salario vital no es solo una iniciativa nacional, sino que se alinea con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales son de cumplimiento obligatorio para Colombia al ser tratados internacionales. Según la OIT, el nivel salarial debe ser suficiente para proporcionar un nivel de vida digno no solo al trabajador, sino también a su familia.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Joel González

Este cambio de paradigma cuenta con un sólido respaldo en la Constitución colombiana y las leyes vigentes. El presidente Petro enfatizó que el objetivo primordial es que el decreto refleje la necesidad de que el ingreso cubra las necesidades básicas reales, transformando la manera en que se ha calculado esta cifra tradicionalmente.

El salario ha evolucionado de la siguiente manera en los últimos años:

* 2022: $1.000.000 pesos.



* 2023: $1.160.000 pesos (incremento del 16%).

* 2024: $1.300.000 pesos (incremento del 12,07%).

* 2025: $1.423.500 pesos (incremento del 9,54%).

Este modelo busca, de acuerdo con Petro, beneficiar directamente a 2,2 millones de trabajadores en el país, quienes han visto un avance significativo en sus ingresos y nivel de vida en los últimos años. Además, el Gobierno resalta que las negociaciones salariales han dado un giro hacia los intereses de los trabajadores, alejándose de décadas de acuerdos que eran dominados principalmente por las élites políticas y económicas.