Economía  / Presidente Petro anunció 'salario mínimo vital': estos son los criterios que definirán la cifra

Presidente Petro anunció 'salario mínimo vital': estos son los criterios que definirán la cifra

Este cambio de paradigma cuenta con un sólido respaldo en la Constitución colombiana y las leyes vigentes. El presidente Petro enfatizó que el objetivo primordial es que el decreto refleje la necesidad de que el ingreso cubra las necesidades básicas reales, transformando la manera en que se ha calculado esta cifra tradicionalmente.

