Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca. Su trayectoria, sumada a una mecánica de juego sencilla y confiable, lo ha posicionado como una de las opciones más consultadas por quienes revisan los resultados del chance a diario.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 10 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de juego, pensadas para adaptarse a diferentes preferencias y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad de opciones, el Chontico Día se mantiene como un chance atractivo para todo tipo de jugadores, independientemente de su experiencia o frecuencia de participación.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las principales características del Chontico Día es la flexibilidad en los valores de apuesta. Los montos disponibles van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que cada persona elija cuánto invertir según su presupuesto y estrategia de juego.

Esta accesibilidad ha sido clave para que el sorteo conserve su popularidad y llegue a un público amplio en distintas regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden exigir requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Cumpliendo con estos pasos, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, reafirmando al Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.