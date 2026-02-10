Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca. Su trayectoria, sumada a una mecánica de juego sencilla y confiable, lo ha posicionado como una de las opciones más consultadas por quienes revisan los resultados del chance a diario.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 10 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de juego, pensadas para adaptarse a diferentes preferencias y niveles de riesgo:
Gracias a esta variedad de opciones, el Chontico Día se mantiene como un chance atractivo para todo tipo de jugadores, independientemente de su experiencia o frecuencia de participación.
Una de las principales características del Chontico Día es la flexibilidad en los valores de apuesta. Los montos disponibles van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que cada persona elija cuánto invertir según su presupuesto y estrategia de juego.
Esta accesibilidad ha sido clave para que el sorteo conserve su popularidad y llegue a un público amplio en distintas regiones del país.
Para reclamar un premio del Chontico Día, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos básicos:
Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se pueden exigir requisitos adicionales:
Cumpliendo con estos pasos, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, reafirmando al Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.