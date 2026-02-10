Cómo avanza la corrupción en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 10 de febrero de 2026:



El padre Alberto Reyes, párroco en Esmeralda, Camagüey, habló de la situación en Cuba.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, se refirió de los 37 puntos sobre 100 que obtuvo el país en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, cayendo dos puntos frente a 2024.

Gina Paola Croché, afectada por inundaciones en Córdoba, dio detalles de la situación en el departamento.

Armando Ojeda, directo de la UAESP, habló de la prórroga de contratos de basuras en Bogotá.

Escuche el programa completo aquí: