Miguel Ángel Borja responde con goles en Asia pese a la derrota del Al-Wasl

Miguel Ángel Borja vuelve a disfrutar del fútbol, luego de los últimos meses en los que el gol le fue esquivo con River Plate en Argentina, siendo foco de críticas por parte de los hinchas.

Ahora, atraviesa una buena racha en el fútbol de Asia. Este martes, en el partido entre el Al-Wasl y el Al-Zawraa, el delantero colombiano marcó los dos goles de su equipo. Sin embargo, el conjunto rival se impuso 3-2.

#ExRiver | ⚽️🇦🇪 Gol de Miguel Ángel Borja en Emiratos Árabes Unidos.



pic.twitter.com/RpD1Ey4srd — River Play Digital (@RiverPlay_OK) February 5, 2026

Así las cosas, el delantero de la Selección Colombia lleva tres goles en la misma cantidad de partidos disputados con el Al-Wasl, tras su llegada procedente de River Plate el pasado 22 de enero.

Miguel Ángel Borja X: @AlWaslSC

El colibrí fue determinante para que su equipo mantuviera opciones en el partido de ida de la Champions Asiática 2. En el minuto 5, Borja aprovechó una asistencia de Ali Saleh y marcó un gol tempranero. La ventaja se sostuvo durante gran parte del primer tiempo, hasta que el jordano Amer Jamous convirtió el tanto del empate.



En el minuto 65, el colombiano volvió a celebrar al marcar el 2-1 parcial. No obstante, el empate llegó con sello colombiano: Brayan Riascos anotó para el Al-Zawraa. La remontada se completó en el minuto 76, nuevamente por intermedio de Riascos, quien firmó el tercer gol del encuentro. Fue un partido con marcado protagonismo colombiano en el fútbol asiático.

El pasado jueves, en la liga profesional de Emiratos Árabes Unidos, Borja también había anotado un gol que le permitió al Al-Wasl empatar frente al Al-Nassr de Dubái. Un arranque positivo para Miguel Borja en su nueva etapa internacional, tras su reciente paso por el fútbol argentino.