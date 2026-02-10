En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno da plazo hasta el 11 de febrero a Corte para reactivar el decreto de emergencia económica

Gobierno da plazo hasta el 11 de febrero a Corte para reactivar el decreto de emergencia económica

El Gobierno espera que se reactive el decreto de emergencia económica y si no su sucede se plantea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas como fuente de financiación.

Foto: Presidencia y Rama Judicial
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

