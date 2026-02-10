En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sancionarán a quienes boten muebles o escombros en calles de Bucaramanga

Sancionarán a quienes boten muebles o escombros en calles de Bucaramanga

Andenes, separadores y vías principales de Bucaramanga se han convertido en puntos de acumulación de desechos, se han encontrado colchones viejos, sillas dañada o bolsas de basura gigantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad