MiLoto, resultados del último sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026

Tras la realización del sorteo número 483 de MiLoto, llevado a cabo el pasado martes 10 de febrero de 2026, la entidad organizadora confirmó que el premio mayor no fue otorgado, lo que genera un incremento automático en el atractivo del juego: el nuevo acumulado asciende a $250 millones de pesos.



Resultados y cifras del Sorteo #482

Los números seleccionados por las balotas en esta ocasión fueron: X - X - X - X -X. Pese a que ninguna combinación vendida coincidió con los cinco dígitos necesarios para reclamar el premio mayot, el sorteo registró un volumen significativo de actividad.

Según el reporte oficial, se contabilizaron un total de 10.505 ganadores en las categorías secundarias, repartiendo una bolsa de premiación total de $91.088.950. Esta cifra resalta la capilaridad del juego, que permite que miles de personas recuperen su inversión o multipliquen sus apuestas incluso sin acertar la totalidad de los números.



¿Qué es MiLoto?

MiLoto se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los colombianos debido a su mecánica sencilla y la frecuencia de sus sorteos. Este juego, operado bajo la supervisión de Coljuegos, contribuye directamente al sistema de salud del país mediante las transferencias legales derivadas de la explotación de monopolios rentísticos.

El fenómeno de los "acumulados" es una de las estrategias de marketing y operatividad más efectivas en el sector. Al no haber un ganador de la categoría máxima, el premio aumenta, lo que históricamente se traduce en un incremento de la venta de tiquetes para el sorteo subsiguiente. Con un acumulado de $250 millones, se espera que la participación de los ciudadanos aumente considerablemente para la próxima fecha.