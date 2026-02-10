Colombia clasifica al hexagonal del Sudamericano Femenino Sub 20 tras vencer a Uruguay

La Selección Colombia obtuvo este martes su clasificación anticipada al hexagonal del Sudamericano Femenino Sub 20 tras vencer 2-0 a Uruguay en la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo que se disputa en Paraguay.

La tricolor logró su cupo a la siguiente fase del torneo internacional gracias a los goles de Maithé López y Fernanda Viáfara.

Maithe López con la Selección Colombia

Colombia, líder del Grupo A

En el primer tiempo, las dirigidas por Carlos Paniagua se mostraron con iniciativa ofensiva. En el minuto 41, justo antes del descanso, la goleadora Maithé López marcó el primer tanto del partido y abrió el camino de la ilusión para el conjunto nacional.

En la segunda parte, Uruguay buscó el empate y estuvo cerca de conseguirlo en el minuto 52, cuando un remate se estrelló en el palo. Sin embargo, Colombia resistió y, en el minuto 84, María Fernanda Víafara, con un cabezazo bien colocado, anotó el gol que sentenció el partido, aseguró la victoria y concretó el paso a la siguiente fase de la competencia.



De manera paralela, la selección de Venezuela derrotó 2 a 0 a Paraguay y también selló su clasificación a los hexagonales.

Así las cosas, al terminar la cuarta fecha, Colombia se ubica como líder con siete puntos. Venezuela es segunda con seis unidades, Paraguay tercera con cuatro, Uruguay cuarta con cuatro puntos y Chile cierra el grupo con una unidad.

Vale recordar que la tricolor inició el torneo con un empate frente a Chile y el pasado domingo venció 1 a 0 a Venezuela, partido en el que también fue protagonista Maithé López. Con esos resultados y la victoria ante Uruguay, el arco defendido por Luisa Agudelo se mantiene invicto.

El próximo compromiso de Colombia será el jueves, 12 de febrero, frente a Paraguay, a las 4:00 de la tarde. El Sudamericano Femenino Sub-20 otorga cuatro cupos al Mundial de Polonia, que se disputará en septiembre de 2026.