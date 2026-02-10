El Minuto de Dios anuncia campaña para atender a damnificados por ola invernal en Colombia

La Corporación El Minuto de Dios anunció la activación de una campaña a nivel nacional con la que buscan brindar ayuda a las miles de familias damnificadas por la ola invernal en el país.

Aseguraron que gran parte de la ayuda humanitaria que enviarán se concentrará en el departamento de Córdoba, el cual hasta el momento es el que presenta mayor afectación. Sin embargo, no descartan la entrega de insumos en los departamentos de Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca, si lo llegan a necesitar.

El Minuto de Dios señaló que estos aportes los reciben en dinero y en donaciones como alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas y frazadas.

De acuerdo con reportes oficiales, hasta la fecha se registran graves pérdidas en 104 municipios que han dejado más de 69.000 familias afectadas.



Si usted desea llevar alguna donación, la corporación habilitó un punto de entrega en Bogotá, en el Banco de Ropas, ubicado en la Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios, en el horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana – 4:00 de la tarde y los sábados 9:00 de la mañana – 1:00 de la tarde.



¿Cómo puede donar?

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa solidaria pueden realizar su donación a través de los siguientes canales:



Cuenta corriente Davivienda No. 004069997585.

En la página web oficial www.minutodedios.org

O comunicándose al teléfono 601 5874441 para obtener más información.

¿Cómo unirte a esta causa?

Cta Ahorros Davivienda 0040 0016 0590.



En especie: ropa, alimentos no perecederos, frazadas, kit de aseo y colchonetas en buen estado a nuestro Banco de Ropas: Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios.



Online: https://t.co/aFCkqzJgmG pic.twitter.com/dui2Ld2SR8 — Corporación Organización El Minuto de Dios (@MinutodeDios) February 9, 2026

¿Cuáles son los elementos que puede donar?

Alimentos no perecederos: arroz, pasta, atún/sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar, bebidas en polvo.

Elementos de aseo e higiene: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales (niños y adultos).

Ayudas de abrigo y descanso: colchonetas y frazadas (nuevas).

Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad de toda ciudadanía para que de esta forma la ayuda llegue a tiempo y se convierta en un alivio para aquellas personas que lo necesitan en estos departamentos.